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Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября

12 сентября
2024 год

Новости кино >>
12 сентября 2024

Премьера курортной комедии «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях состоится 23 сентября на СТС. В проекте также сыграли Алексей Маклаков, Кристина Каширина, Алина Дулова и Авраам Руссо, уточняет пресс-служба телеканала.

Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету полицейский Гоша Адамян (Роман Постовалов) хочет возглавить оперативный отдел полиции. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но все меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов (Кирилл Зайцев) из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна (Кристина Каширина), начинающей журналистке Диане, но и Кире (Алина Дулова), дочке начальника местного ОВД (Алексей Маклаков), в которую влюблен Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

«Герои разные, но, играя доброго, ищи, где он злой, играя злого, ищи, где он добрый. Поэтому и в моем Воронцове тоже присутствует раздолбайство Гоши, как и у Гоши качества чести и доблести Воронцова. Разница кроется в том, что один вырос в семье военного, а другой — в атмосфере южного релакса. Но, по сути, оба профессионалы, поэтому в итоге срабатываются», — считает Кирилл Зайцев.

По словам актера, в работе над ролью ему помогала учеба в морской академии адмирала Макарова. «Воронцов рос в военной семье, отсюда и соответствующее воспитание плюс учился в институте МВД. И вот эта система, в которой не нужно выделяться и все должно быть по уставу, оставляет большой отпечаток на характере и поведении моего героя. Естественно, когда я учился, вот в эту скорлупу нас всячески помещали», — признается Зайцев. На съемках ему также помогал экранный напарник Роман Постовалов, который окончил институт МВД и даже планировал стать следователем. Кроме погружения в будни полицейских, актерам предстояло выполнять трюки в духе Джеймса Бонда. «В нашей полицейской истории заложено много трюков, которые при этом умещаются в рамки комедийного жанра», — говорит креативный продюсер Ара Оганесян.

«В работе опирались на комедийный боевик "Миссия в Майами", — добавляет художник-постановщик Кирилл Стрельцов. — Хотелось не просто передать южный колорит, но и показать красивый Сочи, чтобы жители средней полосы и северных регионов могли через экраны пропитаться этим настроением, согреться и почувствовать запах моря».

Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября
фото: пресс-служба СТС

Авраам Руссо появляется в проекте в роли самого себя. По сюжету 55-летнего музыканта ограбили перед концертом в Сочи, поэтому он обращается в полицию. По словам певца, такие происшествия случались с ним и в жизни: «Пару раз на гастролях были кражи, например, утащили дорогущие часы, которые я обычно оставлял на столе в гримерке. После выступления ко мне заходят желающие сфотографироваться: обычно по одному или два человека. Как-то раз ломанулись все, и, пока я фотографировался, часы... Но заявление в полицию писать не стал: подумал, что могут взять невиновного».

Режиссерами курортной комедии выступают Карен Захаров и Армен Ананикян.
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Миссия в МайамиСолнце, море, два ствола

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Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября фотографии
Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября фотографии
Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября фотографии
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