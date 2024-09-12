Юлия Снигирь стала мамой Леона Кемстача в фильме «Сын мой»

Как сообщает пресс-служба «Свердловской киностудии», картина «Сын мой» рассказывает историю Кати (Юлия Снигирь), успешного адвоката, лучшей в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. Ее сын (Леон Кемстач), узнав о поступке матери, сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.
«Я стараюсь играть фильм, а не роль отдельно, поэтому мне прежде всего важен сценарий. У меня самой есть сын, поэтому эта история в меня очень попадает. Мне интересна героиня, которая заблуждается, ищет, а потом понимает и меняется», — рассказывает актриса Юлия Снигирь.
«Меня очень привлек "Сын мой", потому что это действительно очень интересная картина. Интересный, крутой состав настоящих профессионалов, и особенно мне хотелось поработать с Юлией Снигирь, попробовать себя в роли ее сына. Мой персонаж Леша, очень интересный парень, который занимается спортом, но потом его повело по не очень хорошей тропе. Я очень хочу попробовать себя в роли этого персонажа, уверен, что получится классно», — отмечает Леон Кемстач.
фото: «Свердловская киностудия»
Режиссером фильма выступил Вячеслав Клевцов, для которого «Сын мой» стал игровым дебютом. «После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям. В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, и можно ли заново построить жизнь там, где все разрушено», — рассказывает постановщик.
Художником-постановщиком в картине стала обладательница приза «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля 2018 года «За выдающиеся художественные достижения» («Довлатов») Елена Окопная. «Дебют — всегда риск, да и любое кино "от живота" — путешествие особенное. Мне очень близко, что Свердловская киностудия готова рисковать и искать талантливое. Пытается сохранять киноязык выразительный и искать новое. И именно поэтому откликаются большие и талантливые актеры, это важно. Ведь "гармонию не разъять", как кто-то из великих сказал», — отмечает Елена Окопная.
Съемки проходили в Москве в августе и сентябре, а зимой 2024 года в Екатеринбурге был проведен кастинг на женскую роль второго плана и открытый кастинг среди подростков также на роль второго плана.
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