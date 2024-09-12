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К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм

12 сентября
2024 год

Новости кино >>
12 сентября 2024
На кинофестивале «Ferrum-24», который пройдет в Железноводске с 26 по 29 сентября, зрители смогут увидеть культовые советские комедии с 35-миллиметровой пленки. В программе фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и «Любовь и голуби», сообщает пресс-служба смотра.

К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм
фото: пресс-служба фестиваля

В импровизированном кинотеатре под открытым небом разместится оборудование проекта «Кинопередвижка» – портативная мобильная киноустановка для демонстрации кинофильмов, напечатанных на кинопленке. Кинопоказы организованы совместно с Госфильмофондом к 100-летию киностудии «Мосфильм». Фильмы представит журналист, сценарист и киновед Александр Казакевич. Как отмечают организаторы фестиваля, программа погрузит зрителей в первозданную атмосферу старого доброго кинематографа, и можно будет увидеть любимые советские фильмы такими, как их задумывал автор.

Кроме того, на фестивале будет представлена выставка редких плакатов к советским фильмам из хранилища Госфильмофонда, который располагает обширной коллекцией, насчитывающей около 80 тысяч названий – от немых кинокартин конца XIX века до современных российских и зарубежных фильмов. Там также хранится около 450 тысяч единиц материалов, имеющих отношение к киноискусству: сценарии, монтажные листы, фотографии, киноплакаты и иные материалы по истории кино.

Организаторы кинофестиваля также подготовили киноконцерты и рок-концерты, обширную кинопрограмму, выставку, интерактивные площадки, мастер-классы, творческие встречи с популярными артистами и ночь сериалов. Во время проведения смотра гостей между городами Кавказских Минеральных Вод будут перевозить бесплатные шаттлы.
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К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм фотографии
К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм фотографии
К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм фотографии
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