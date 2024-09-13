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Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина вспомнят «Забытую любовь» 13 сентября

13 сентября
2024 год

Новости кино >>
13 сентября 2024

В рамках линейки «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» 13 сентября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Забытая любовь». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина.

Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина вспомнят «Забытую любовь» 13 сентября
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период – финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребенка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Тот делает супругам заманчивое предложение: Наде – возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею – стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счет есть план: он собирается отомстить бывшей, которая 15 лет назад выбрала другого.

На площадке, как и в самой мелодраме, тоже царили любовь и чувства — между Андреем Горбачевым и исполнительницей одной из ролей Кристиной Убелс, которые 20 июля стали мужем и женой. «Началось все больше семи лет назад. Я уже активно снимался и в проекте "Портрет женщины в красном" играл главную роль. А у Кристины, тогда еще начинающей актрисы и студентки Санкт-Петербургской академии театрального искусства, был всего один съемочный день. Но не обратить на нее внимание было сложно: Кристина была в ярком желтом платье красивом. Заметив ее между дублями, отметил про себя, что стоит узнать, что это за барышня, а лучше срочно с ней познакомиться», – вспоминает Андрей.
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Забытая любовьПортрет женщины в красном

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Деконструкция «Император и убийца»

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