Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина вспомнят «Забытую любовь» 13 сентября

анонс

К 100-летию «Мосфильма» на кинофестивале «Ferrum-24» покажут фильмы с пленки 35 мм

12 сентября

Курортная комедия «Солнце, море, два ствола» с Кириллом Зайцевым и Романом Постоваловым стартует 23 сентября

В одной из серий также появится Авраам Руссо