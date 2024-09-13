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Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»

13 сентября
2024 год

Новости кино >>
13 сентября 2024
Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин и Станислав Любшин продолжают сниматься в многосерийной исторической драме Давида Ткебучавы «Князь Андрей». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»
фото: пресс-служба кинокомпании «Москино»

Первый съемочный день прошел в донской степи в период цветения диких ирисов и тюльпанов, а недавно завершился съемочный период во Владимирской области. Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, художники сериала воссоздали древнерусскую пристань, а по водам Нерли, как и в XII столетии, вновь заскользили ладьи. Десятки жителей области сыграли в массовке дружинников князя, монахов, купцов, горожан, каменотесов. Некоторые снимались целыми семьями. Большое внимание создатели уделили детальному погружению в эпоху – для картины были созданы сотни предметов древнерусского быта, информацию о которых буквально по крупицам собирали из летописей.

События сериала разворачиваются в Древней Руси XII века, когда шла жестокая междоусобная борьба князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, но наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»
фото: пресс-служба кинокомпании «Москино»

«Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман нам предстоит развеять, показать, что было в этот период на Руси, почему люди ему поверили и за ним пошли, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. Это интересно и очень ответственно, потому что то, какой мы сейчас создадим эту эпоху, каким создадим Андрея Боголюбского, какую информацию заложим в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям», — считает исполнитель титульной роли Александр Голубев.

Московский этап съемок продолжится в кинокластере, где в специально построенных декорациях воссоздадут древний город-крепость Боголюбово. «Князь Андрей» создается кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера состоится на канале «Россия».
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Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» фотографии
Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» фотографии
Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» фотографии
Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» фотографии
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