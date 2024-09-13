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Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера»

13 сентября
2024 год

Новости кино >>
13 сентября 2024
В прокат вышла драма «Вера» режиссера Иры Волковой, снятая по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Это совершенно новая авторская экранизация, в которой главной героиней стала мама Ромки Вера в исполнении Виктории Толстогановой. Представляем эксклюзивный отрывок из фильма.

«Вера». Отрывок


Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли Людмилы, мамы Юльки, выступила Ольга Сутулова, в роли мужа Веры Кости – Алексей Розин. Роль бабушки Ромки исполнила актриса Ольга Лапшина, а мамы Алены Старцевой – Наталья Бочкарева.

«”Вера” создавалась не как ремейк легендарного фильма, а как совершенно новое авторское кино по мотивам литературного источника – не менее легендарной повести. Внимательный зритель найдет и различия, и важные связующие нити между нашим фильмом, повестью и первой экранизацией. Мы исследуем образ мамы Ромки, её драму и причины поведения, добавляем факты. При этом наша история трагична, как книга. И снова звучит музыка Алексея Рыбникова, но совершенно новая и актуальная», — говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

Интерпретация знаменитой повести выходит в прокат в символическую дату. 45 лет назад именно в сентябрьском номере журнала «Юность» была впервые опубликована повесть «Вам и не снилось». Юбилей празднуется и со дня рождения режиссера первой экранизации, Ильи Фрэза – 2 сентября ему исполнилось бы 115 лет.
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Лика Бланк (II)Наталья БочкарёваИрина ВолковаОльга ЛапшинаПолина МеркурьеваАлексей РозинОльга СутуловаТимофей ТимковВиктория ТолстогановаИлья Фрэз
фильмы
Вера

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Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера» фотографии
Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера» фотографии
Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера» фотографии
Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера» фотографии
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