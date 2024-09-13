Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера»

В прокат вышла драма «Вера»
режиссера Иры Волковой
, снятая по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Это совершенно новая авторская экранизация, в которой главной героиней стала мама Ромки Вера в исполнении Виктории Толстогановой
. Представляем эксклюзивный отрывок из фильма.
«Вера». Отрывок
Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков
и Полина Меркурьева
. В роли Людмилы, мамы Юльки, выступила Ольга Сутулова
, в роли мужа Веры Кости – Алексей Розин
. Роль бабушки Ромки исполнила актриса Ольга Лапшина
, а мамы Алены Старцевой – Наталья Бочкарева
.
«”Вера” создавалась не как ремейк легендарного фильма, а как совершенно новое авторское кино по мотивам литературного источника – не менее легендарной повести. Внимательный зритель найдет и различия, и важные связующие нити между нашим фильмом, повестью и первой экранизацией. Мы исследуем образ мамы Ромки, её драму и причины поведения, добавляем факты. При этом наша история трагична, как книга. И снова звучит музыка Алексея Рыбникова, но совершенно новая и актуальная
», — говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк
.
Интерпретация знаменитой повести выходит в прокат в символическую дату. 45 лет назад именно в сентябрьском номере журнала «Юность» была впервые опубликована повесть «Вам и не снилось». Юбилей празднуется и со дня рождения режиссера первой экранизации, Ильи Фрэза
– 2 сентября ему исполнилось бы 115 лет.
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