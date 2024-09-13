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Основной площадкой Четвертого Московского Курдского кинофестиваля послужит сеть кинотеатров «Москино»

13 сентября
2024 год

Новости кино >>
13 сентября 2024
В кинотеатрах сети «Москино» с 18 по 22 сентября можно будет увидеть свежие фильмы в рамках Четвертого Московского Курдского кинофестиваля. Фестивальными площадками послужат «Москино Факел», «Москино Космос», «Москино Молодежный» и «Москино Спутник». Все киноленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, уточняет пресс-служба смотра.

Оценивать фестивальные работы будут разные категории жюри, куда вошли режиссер Ангелина Никонова и Иван Болотников, продюсеры Максим Добромыслов и Елена Гликман, актриса Лянка Грыу и греческий географ-гуманитарий, журналист и режиссер Томас Сидерис.

Основной площадкой Четвертого Московского Курдского кинофестиваля послужит сеть кинотеатров «Москино»
фото: пресс-служба фестиваля

Фестиваль откроется 18 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» картиной Анны М. Бофаруль «Синджар», посвященной событиям 2014 года, когда ИГИЛ вторгся в Синджар, чтобы устроить геноцид. Одна из героинь попадает в рабство вместе с тремя своими детьми, другая сбегает и пытается вернуться домой. А третья ищет в Барселоне своего пропавшего сына. Закроет киносмотр 22 сентября комедия Хинера Салема «Водка Лимон» об отставном офицере Советской армии, вдовце за шестьдесят, который встречает на кладбище красивую вдову.

Кроме того, 21 сентября в пространстве Lumiere Hall пройдет Ночь курдского кино. С 23:00 до 06:00 зрители смогут посмотреть 24 игровые и документальные короткометражные и полнометражные ленты. Посетителей также ожидают вкусный чай и восточные сладости. Подробнее о фестивальной программе можно узнать на сайте фестиваля.
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