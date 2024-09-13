Основной площадкой Четвертого Московского Курдского кинофестиваля послужит сеть кинотеатров «Москино»

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13 сентября Влюбленные расстаются на целый месяц в эксклюзивном открывке фильма «Вера» Смотрите новую экранизацию повести «Вам и не снилось» в прокате с 12 сентября

13 сентября Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере