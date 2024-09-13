Шпионский триллер «Русские» с Екатериной Молоховской и Петром Рыковым стартует 16 сентября

«Во время работы над книгой "Женщина, которая умеет хранить тайны" я ориентировалась на собственный опыт службы. В романе показан собирательный образ разведчиков-нелегалов, которые работают в чужих странах под прикрытием. Создателям сериала удалось рассказать их историю еще более развернуто. Жизнь главных героев оказалась в сумасшедшем круговороте событий. Разведка – это невидимый фронт, но он существует в совокупности с другими подразделениями спецслужб, и в проекте это также нашло отражение. Пока главные герои находятся в США, кипит работа подразделений спецслужб в России. Не обходится без ошибок и неудач, ведь работа непростая и сопряжена со множеством трудностей. Я считаю, что главная цель как книги, так и сериала, – это показать ощущения человека в этой профессии, приоткрыть ранее неизвестные страницы такой рискованной работы», — говорит Елена Вавилова.
События экранизации разворачиваются в 2003 году. Кэтрин (Екатерина Молоховская) и Жорж Готье (Петр Рыков) много лет живут в Вашингтоне, ежедневно ходят на работу – Жорж преподает в университете Джортауна, а Кэтрин работает в своей фотостудии. Все как у всех: спокойно, прилично, интеллигентно. И никто – ни соседи, ни их собственные дети — не подозревает, что настоящие имена Готье – Вера Свиблова и Антон Вязин. Они – сотрудники Службы внешней разведки Российской Федерации. В это же время отечественная контрразведка выясняет, что США привели в действие секретный план «Зона влияния», цель которого – захват контроля над экономикой России. Супругам Готье, уникальным специалистам СВР, предстоит выяснить детали плана и предотвратить экономический крах России.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Петр Рыков «вытащил самый счастливый билет в этой истории. По-актерски это одна из самых лучших возможностей, какая только может быть. Потому что, соприкасаясь с миром героев-разведчиков, начинаешь понимать, что такое долг. Твои герои попадают в невероятные обстоятельства. Это интересно, да и кто из нас не представлял себя героем романов Юлиана Семенова? Когда мы встречались с настоящими прототипами наших героев, было такое детское ощущение, как будто мы встречаемся с космонавтами. Потому что это невероятные люди с очень интересной судьбой».
Параллельно в Москве происходит череда загадочных убийств. Расследуя их, контрразведка приходит к выводу, что в ее рядах завелся крот. От него информация о том, что в США действует семья российских нелегалов, попадает в ФБР – правда, пока имена наших разведчиков неизвестны. ФБР начинает охоту на русских шпионов. Над Готье нависает угроза разоблачения. Москва, опасаясь их провала, отправляет в Вашингтон спецагента, обладающего феноменальными навыками выживания. Однако он выходит из подчинения, действуя на свой страх и риск – вразрез с планами Готье и СВР. В смертельном клубке сталкиваются интересы спецагентов СВР и ФБР, террористов, преступников и маньяков, множатся жертвы, возникают и рушатся любовные треугольники.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Елена Вавилова и ее муж Андрей Безруков, тоже полковник Службы внешней разведки в отставке и разведчик-нелегал в прошлом, не только стали прототипами главных героев сериала, но и активно участвовали в его производстве. Вавилова помогала в написании сценария и неоднократно приезжала на съемочную площадку. Кроме того, оба супруга консультировали актеров, режиссёра и других участников съемочной группы. «Когда меня и Андрея спрашивали исполнители главных ролей Петр Рыков и Екатерина Молоховская о том, как себя вести, играя разведчиков, мы обращали их внимание на то, что для человека, живущего под чужим именем, важно привыкнуть к обстановке, к менталитету, к языку другой страны и жить обычной жизнью, не показывая даже моментов волнения, переживания. Актерам удалось не только прекрасно воплотить своих героев на экране, но и привнести в образы что-то свое, отталкиваясь от своих внутренних ощущений. Получилось искренне», – поделилась Елена Вавилова.
«Самыми трудными были съемки финальных сцен. Обычный человек не имеет опыта переживания подобных эпизодов: вы сидели в тюрьме в чужой стране, вас обменивают на других шпионов, вы ждете подвоха, все непонятно, дети ваши отдельно содержатся. Это чувства, которые абсолютно незнакомы обычным людям, можно пересчитать по пальцам уникальных людей, которые пережили это, таких, как Вавилова и Безруков. Сложность заключается очень часто не в том, чтобы устроить взрыв или построить сложную декорацию, а именно в том, чтобы почувствовать за своих героев то, что ты не чувствовал никогда, — рассказывает Денис Нейманд. — Конечно, очень тяжело снимать Америку в России. Еще одна сложность состояла в том, что действие разворачивается не совсем в наше время. Технический прогресс за последние два десятилетия очень резко двинулся вперед, поэтому нам приходилось искать ретро антураж. Все-таки в начале тысячелетия все жило по визуальным решениям прошлого века, а сейчас все изменилось, и мы не могли показывать современность. На мой взгляд, для кинематографиста представляет наибольшую сложность изображать недавнее прошлое, то, что было не 150 лет назад, а 10-20. Это перенести на экран сложнее всего, как ни странно, такой вот парадокс. Это как раз время, когда все вышло из моды, то самое, вчерашнее, а не позавчерашнее».
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