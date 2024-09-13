Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»

«Последний богатырь. Наследие
» стартует 27 сентября. В день премьеры на Start выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Последний богатырь. Наследие»
«С хорошим сценарием работать очень просто. Для этого нужны всего 123 съемочные смены и два года подготовки с экспедициями. А потом за твою команду играет невероятный кастинг и полтора года постпродакшна, —
говорит режиссер Антон Маслов. — Если серьезно, то работа проделана невероятная. И она не завершается, а продолжается. Совсем скоро мы сможем показать нашу историю и уверены, она будет вас вдохновлять. Этой осенью, собравшись в выходные перед экраном с семьей или с друзьями, вам не нужно будет думать, что посмотреть. Потому что мы создали увлекательнейшую историю длиной в восемь серий».
По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.
Работа над сказкой длилась четыре года. В актерском ансамбле — Виктор Хориняк
, Елена Яковлева
, Владислав Ветров
, Кирилл Зайцев
, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков
, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич и Анна Котова. Зрителей также ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана. Сериал порадует зрителей и оригинальным саундтреком: в нем звучит и симфонический оркестр, и русские народные песни в современной обработке, и электронные, танцевальные треки. Музыку к сериалу сочиняли десять композиторов, а в ее исполнении принимали участие более 100 музыкантов, в том числе симфонический оркестр OpensoundOrchestra, ансамбль цыганской музыки под управлением Грофо Боброва и ансамбль русских народных инструментов под руководством Кирилла Богомилова. Среди артистов, чьи треки можно будет услышать, — Елка, Ксения Минаева, Polnalyubvi, «Заточка», «Амега», «Гости из будущего» и «Моя Мишель». Кавер на песню Николая Носкова «На меньшее я не согласен» записал сам автор — так понравилась ему альтернативная версия трека. В общей сложности было записано более пяти часов музыки.
По словам генерального продюсера сериала Антона Златопольского, «впереди большой богатырский сезон — и осенью, и зимой мы с партнерами устроим зрителю настоящий праздник. Одна премьера за другой: чудо-сериал про Последнего и большой фильм про Первого богатыря, Финиста, — в кинотеатрах. Команда создателей сделала то, что бывает крайне редко — сериал, не менее захватывающий, чем целая кинотрилогия. "Последний богатырь. Наследие" — не просто смена формата от полного метра к сериалу, это огромный, гигантский шаг к новому масштабу богатырской саги. Вселенная Белогорья открывает настоящий портал в каждом доме, и теперь зрители смогут с головой погрузиться в новую, небывалую, непредсказуемую историю. Это грандиозное многосерийное кино — с широким обзором событий, необыкновенными локациями, насыщенное эффектами, приключениями и шутками, которые, я убежден, станут крылатыми. По большому счету, зритель получит сказочный бонус — сразу несколько богатырских фильмов с крутым сюжетом. Этот сериал будут пересматривать семьями и не раз».
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