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Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»

13 сентября
2024 год

Новости кино >>
13 сентября 2024

«Последний богатырь. Наследие» стартует 27 сентября. В день премьеры на Start выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Последний богатырь. Наследие»


«С хорошим сценарием работать очень просто. Для этого нужны всего 123 съемочные смены и два года подготовки с экспедициями. А потом за твою команду играет невероятный кастинг и полтора года постпродакшна, — говорит режиссер Антон Маслов. — Если серьезно, то работа проделана невероятная. И она не завершается, а продолжается. Совсем скоро мы сможем показать нашу историю и уверены, она будет вас вдохновлять. Этой осенью, собравшись в выходные перед экраном с семьей или с друзьями, вам не нужно будет думать, что посмотреть. Потому что мы создали увлекательнейшую историю длиной в восемь серий».

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие»

Работа над сказкой длилась четыре года. В актерском ансамбле — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич и Анна Котова. Зрителей также ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана. Сериал порадует зрителей и оригинальным саундтреком: в нем звучит и симфонический оркестр, и русские народные песни в современной обработке, и электронные, танцевальные треки. Музыку к сериалу сочиняли десять композиторов, а в ее исполнении принимали участие более 100 музыкантов, в том числе симфонический оркестр OpensoundOrchestra, ансамбль цыганской музыки под управлением Грофо Боброва и ансамбль русских народных инструментов под руководством Кирилла Богомилова. Среди артистов, чьи треки можно будет услышать, — Елка, Ксения Минаева, Polnalyubvi, «Заточка», «Амега», «Гости из будущего» и «Моя Мишель». Кавер на песню Николая Носкова «На меньшее я не согласен» записал сам автор — так понравилась ему альтернативная версия трека. В общей сложности было записано более пяти часов музыки.

По словам генерального продюсера сериала Антона Златопольского, «впереди большой богатырский сезон — и осенью, и зимой мы с партнерами устроим зрителю настоящий праздник. Одна премьера за другой: чудо-сериал про Последнего и большой фильм про Первого богатыря, Финиста, — в кинотеатрах. Команда создателей сделала то, что бывает крайне редко — сериал, не менее захватывающий, чем целая кинотрилогия. "Последний богатырь. Наследие" — не просто смена формата от полного метра к сериалу, это огромный, гигантский шаг к новому масштабу богатырской саги. Вселенная Белогорья открывает настоящий портал в каждом доме, и теперь зрители смогут с головой погрузиться в новую, небывалую, непредсказуемую историю. Это грандиозное многосерийное кино — с широким обзором событий, необыкновенными локациями, насыщенное эффектами, приключениями и шутками, которые, я убежден, станут крылатыми. По большому счету, зритель получит сказочный бонус — сразу несколько богатырских фильмов с крутым сюжетом. Этот сериал будут пересматривать семьями и не раз».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   13.09.2024 - 17:05
Смешно будет, если сериал совершенно не зайдет зрителям. Годы подготовок коту под хвост. Посмотрим в итоге. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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