Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю

Фанаты против правообладателей, единорожек против древних богов, а «Трансформеры» — все за одного: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о визионерском празднике
под названием «Левиафан
» или комедийном сериале
«Я стал учителем в школе монстров!
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В возрасте 61 года, после продолжительной борьбы с неназванным заболеванием, ушла из жизни сэйю Эми Синохара
(настоящее имя — Эмико Ватанабэ). Среди её работ — Сейлор Юпитер из сериала про воительниц в матросках
, Кусине Удзумаки — мать Наруто
, куноити Кагэро из «Манускрипта ниндзя
» и множеству других.
🔘 В прошлом году фанаты легендарного «Берсерка
» образовали любительскую студию Eclypse
, чтобы правильно экранизировать любимую мангу. Недавно даже хвастались
роликом, но издательство Hakusensha
такую любовь не приемлет: энтузиастам намекнули на отсутствие юридических прав, что, вероятно, поставит на затее крест.
🔘 В честь пятой годовщины фан-клуба «Осомацу-сан
» на его сайте (и только для участников) вышло «ультракороткое аниме» на четыре серии. Для остальных — бесплатный первый эпизод
на YouTube.
🔘 Студия Felix Film
(«Непостижимая Ахарэн
», «Кошачий рай
») поделилась трейлером и датой премьеры второго сезона гоночного аниме «MF Призрак
». Евродэнс зазвучит с былой мощью уже 6 октября:
🔘 Культовый сёнэн
Буити Тэрасавы «Космические приключения Кобры
» внезапно ожил в формате видеоигры. Двухмерный экшн-платформер Space Adventure Cobra – The Awakening
появится в 2025 году на всех мыслимых платформах: от ПК до Nintendo Switch.
🔘 Зимой закрученный дзёсэй
«Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго
» станет еще драматиченее: по манге Харуко Кумоты
готовят спектакль. С февраля по март насладиться представлением смогут жители и гости Токио, а на март и апрель запланированы гастроли в Осаке.
🔘 «Досанко-гяру чудо как милы
», но не бесконечны: 11 сентября манга официально завершилась после пяти лет регулярных публикаций.
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«Терминатор: Зеро» — легендарный киборг в руках создателей «Психопаспорта»
Автоботы в комментах
Уже на протяжении четырех десятилетий мы наблюдаем за захватывающими приключениями легендарных «Трансформеров
». В честь знаменательной даты студия Trigger
(«Промар
», «Киберпанк: Бегущие по краю
») и компания Takara Tomy
, ответственная за создание автоботов и десептиконов, выпустила юбилейную короткометражку. Аниме-проект анонсировали
на Токийском фестивале игрушек Tokyo Toy Show 2024
. На экране разворачивается зрелищное действие с участием разумных роботов из различных эпох франшизы
: от классических персонажей до современных героев.
Режиссером, художником-постановщиком и аниматором выступил Акира Амэмия
, известный по работе над «Гридменом
», «Диназеноном
» и «Убей или умри
». В ролике звучит трек Mayday
от популярной японской рок-группы BUMP OF CHICKEN
, чья музыка украшала саундтреки «Семьи шпиона
», «Покемона
», «Подземелья вкусностей
» и многих других.
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Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме
Зависть богов
Вышел анимационный буктрейлер «Юнико: Пробуждение
» (Unico: Awakening): четырехтомный комикс перезапустит историю легендарного Осаму Тэдзуки
о кавайном единороге
, за что стоит сказать спасибо издательству Scholastic
и его импринту Graphix
. В новой версии Юнико оказывается в современном мире, что позволит молодым читателям лучше понять происходящее.
Маленький белый единорог с красной гривой обладает уникальной способностью приносить радость и благополучие всем, кто его полюбит. Однако боги завидуют этой способности и решают избавиться от Юнико, чтобы сохранить за собой монополию на людское счастье. Над созданием перезапуском трудятся американский писатель Сэм Саттин
(соавтор комикс-адаптации номинированной на «Оскар» «Легенды о волках
») и творческий дуэт художниц Gurihiru
(лауреатки премии Айснера известны работами над комиксами Marvel
и DC
). Проект финансируется за счет краудфандинга: студия Tezuka Productions
(«Дети на холме
», «Дороро
»), основанная «богом манги» в 1968 году, начала кампанию на Kickstarter в мае 2022-го и достигла цели всего за сутки.
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«Ух ты, египетские боги!» — безобидное и познавательное аниме для детей
Брачный перебор
Романтический сэйнэн
«Незнакомцы в другой жизни
» стартует 7 октября — это подтвердила во втором трейлере студия Deen
(«Когда плачут цикады
», «Я — Сакамото, а что?
»). Опенинг UNDER and OVER
исполняет рок-бэнд THE ORAL CIGARETTES
. Лидер группы Такуя Яманака
надеется, что им удалось передать в музыке противоречивые эмоции — комичность и серьезность, спокойствие и безумие, — присущие сериалу по манге Асуки Кониси
.
Ёсино Сомэи, внучка главы влиятельной преступной семьи в Осаке, переезжает в Токио, чтобы выйти замуж за Кирисиму Мияму из соперничающего клана и положить конец вражде между двумя фракциями, которая длится больше полувека. На беду жених оказывается садистом и мазохистом.
Среди новых персонажей — члены группировок Сомэй и Мияма:
Аой Татибана — Рёта Такэути
(Ота Тахидэ
из «Буттигири?!
»).
Сота Инамори — Хироси Симодзаки
(Камукаму
из «Добро пожаловать в ад, Ирума!
»).
Такэто Хотэй — Кацуюки Кониси
(Брэд Коулман
из «Магии и мускулов
»).
Цубаки Акасигата (кузина Ёсино) — Рэйна Уэда
(Канао Цуюри
из «Истребителя демонов
»).
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Дуализм женского и мужского в культовом боди-хорроре «Город чудищ»
Гринд приключениям не помеха!
Продолжение аниме «Король демонов, попытайтесь снова!
» стартует 5 октября, о чем напоминает новый ролик студии Gekkou
(«История о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми
», «Храм: Никто не может жить в одиночестве
»). Первый сезон режиссировал Хироси Кимура
(«Детективное агентство «Хаматора
») на студии Ekachi Epilka
, а за постановку сиквела взялся Кадзуоми Кога
(«Так сложно любить отаку
», «Перерождение дяди
»). В ролике звучат зажигательные композиции Ashita Sekai ga Owaru Toshite mo
в исполнении ASCA
и Clanssi:c
от музыкального дуэта MIMiNARI
(при участии Юхо Китадзавы
).
Фэнтези-сериал основан на одноименном цикле ранобэ Куронэ Кандзаки
. После 15 лет разработки ММОРПГ Infinity Game менеджер Акира Оно решает навсегда отключить серверы, но внезапно оказывается внутри игры в теле любимого героя — Короля Демонов Хакуто Куная. В поисках способа вернуться в реальный мир, Кандзаки отправляется в путешествие, а по пути знакомиться с целым рядом колоритных персонажей, включая юную Аку и самовлюбленную Луну Элегант. Главный герой по-прежнему говорит голосом Кэндзиро Цуда
(Хиган из «Ниндзя Камуи
»), а вот Момо Асакуру
(Хонока Савада
из «Хоримии: Кусочек
»), озвучивавшую Аку, заменит Канон Такао
(Хина Цуруги
из «Рыбалки для школьниц после занятий
»).
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«Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком (почти) в ММОРПГ
Сайонара, Эрен!
Студия MAPPA
(«Банановая рыба
», «Адский рай
») выпустила полноценный трейлер фильма-компиляции «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака
», который объединит два последних
спешла финального сезона и поставит точку в истории эпической франшизы.
Проект хронометражем 145 минут был анонсирован
в августе, а премьера состоится в кинотеатрах Японии 8 ноября. В полнометражной версии с объемным звуком 5.1 вновь прозвучит знаковая композиция Nisen-nen... Moshiku wa.... Niman-nen ato no Kimi e
от группы Linked Horizon
.
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Что такое «Атака титанов»
Бонус
: Бесплатная настольная игра-сугороку
от студии Ghibli
— она же постер и карта с аттракционами одноименного тематического парка. Изображение в хорошем качестве можно распечатать на официальном сайте
. Идея принадлежит Горо Миядзаки
.
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