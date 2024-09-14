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Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю

14 сентября
2024 год

Новости кино >>
14 сентября 2024
Фанаты против правообладателей, единорожек против древних богов, а «Трансформеры» — все за одного: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о визионерском празднике под названием «Левиафан» или комедийном сериале «Я стал учителем в школе монстров!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 В возрасте 61 года, после продолжительной борьбы с неназванным заболеванием, ушла из жизни сэйю Эми Синохара (настоящее имя — Эмико Ватанабэ). Среди её работ — Сейлор Юпитер из сериала про воительниц в матросках, Кусине Удзумаки — мать Наруто, куноити Кагэро из «Манускрипта ниндзя» и множеству других.

🔘 В прошлом году фанаты легендарного «Берсерка» образовали любительскую студию Eclypse, чтобы правильно экранизировать любимую мангу. Недавно даже хвастались роликом, но издательство Hakusensha такую любовь не приемлет: энтузиастам намекнули на отсутствие юридических прав, что, вероятно, поставит на затее крест.

🔘 В честь пятой годовщины фан-клуба «Осомацу-сан» на его сайте (и только для участников) вышло «ультракороткое аниме» на четыре серии. Для остальных — бесплатный первый эпизод на YouTube.

🔘 Студия Felix FilmНепостижимая Ахарэн», «Кошачий рай») поделилась трейлером и датой премьеры второго сезона гоночного аниме «MF Призрак». Евродэнс зазвучит с былой мощью уже 6 октября:


🔘 Культовый сёнэн Буити Тэрасавы «Космические приключения Кобры» внезапно ожил в формате видеоигры. Двухмерный экшн-платформер Space Adventure Cobra – The Awakening появится в 2025 году на всех мыслимых платформах: от ПК до Nintendo Switch.

🔘 Зимой закрученный дзёсэй «Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго» станет еще драматиченее: по манге Харуко Кумоты готовят спектакль. С февраля по март насладиться представлением смогут жители и гости Токио, а на март и апрель запланированы гастроли в Осаке.

🔘 «Досанко-гяру чудо как милы», но не бесконечны: 11 сентября манга официально завершилась после пяти лет регулярных публикаций.

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Автоботы в комментах


Уже на протяжении четырех десятилетий мы наблюдаем за захватывающими приключениями легендарных «Трансформеров». В честь знаменательной даты студия TriggerПромар», «Киберпанк: Бегущие по краю») и компания Takara Tomy, ответственная за создание автоботов и десептиконов, выпустила юбилейную короткометражку. Аниме-проект анонсировали на Токийском фестивале игрушек Tokyo Toy Show 2024. На экране разворачивается зрелищное действие с участием разумных роботов из различных эпох франшизы: от классических персонажей до современных героев.


Режиссером, художником-постановщиком и аниматором выступил Акира Амэмия, известный по работе над «Гридменом», «Диназеноном» и «Убей или умри». В ролике звучит трек Mayday от популярной японской рок-группы BUMP OF CHICKEN, чья музыка украшала саундтреки «Семьи шпиона», «Покемона», «Подземелья вкусностей» и многих других.

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Зависть богов


Вышел анимационный буктрейлер «Юнико: Пробуждение» (Unico: Awakening): четырехтомный комикс перезапустит историю легендарного Осаму Тэдзуки о кавайном единороге, за что стоит сказать спасибо издательству Scholastic и его импринту Graphix. В новой версии Юнико оказывается в современном мире, что позволит молодым читателям лучше понять происходящее.


Маленький белый единорог с красной гривой обладает уникальной способностью приносить радость и благополучие всем, кто его полюбит. Однако боги завидуют этой способности и решают избавиться от Юнико, чтобы сохранить за собой монополию на людское счастье. Над созданием перезапуском трудятся американский писатель Сэм Саттин (соавтор комикс-адаптации номинированной на «Оскар» «Легенды о волках») и творческий дуэт художниц Gurihiru (лауреатки премии Айснера известны работами над комиксами Marvel и DC). Проект финансируется за счет краудфандинга: студия Tezuka ProductionsДети на холме», «Дороро»), основанная «богом манги» в 1968 году, начала кампанию на Kickstarter в мае 2022-го и достигла цели всего за сутки.

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Брачный перебор


Романтический сэйнэн «Незнакомцы в другой жизни» стартует 7 октября — это подтвердила во втором трейлере студия DeenКогда плачут цикады», «Я — Сакамото, а что?»). Опенинг UNDER and OVER исполняет рок-бэнд THE ORAL CIGARETTES. Лидер группы Такуя Яманака надеется, что им удалось передать в музыке противоречивые эмоции — комичность и серьезность, спокойствие и безумие, — присущие сериалу по манге Асуки Кониси.


Ёсино Сомэи, внучка главы влиятельной преступной семьи в Осаке, переезжает в Токио, чтобы выйти замуж за Кирисиму Мияму из соперничающего клана и положить конец вражде между двумя фракциями, которая длится больше полувека. На беду жених оказывается садистом и мазохистом.

Среди новых персонажей — члены группировок Сомэй и Мияма:

Аой Татибана — Рёта Такэути (Ота Тахидэ из «Буттигири?!»).
Сота Инамори — Хироси Симодзаки (Камукаму из «Добро пожаловать в ад, Ирума!»).
Такэто Хотэй — Кацуюки Кониси (Брэд Коулман из «Магии и мускулов»).
Цубаки Акасигата (кузина Ёсино) — Рэйна Уэда (Канао Цуюри из «Истребителя демонов»).

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Гринд приключениям не помеха!


Продолжение аниме «Король демонов, попытайтесь снова!» стартует 5 октября, о чем напоминает новый ролик студии GekkouИстория о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми», «Храм: Никто не может жить в одиночестве»). Первый сезон режиссировал Хироси КимураДетективное агентство «Хаматора») на студии Ekachi Epilka, а за постановку сиквела взялся Кадзуоми КогаТак сложно любить отаку», «Перерождение дяди»). В ролике звучат зажигательные композиции Ashita Sekai ga Owaru Toshite mo в исполнении ASCA и Clanssi:c от музыкального дуэта MIMiNARI (при участии Юхо Китадзавы).


Фэнтези-сериал основан на одноименном цикле ранобэ Куронэ Кандзаки. После 15 лет разработки ММОРПГ Infinity Game менеджер Акира Оно решает навсегда отключить серверы, но внезапно оказывается внутри игры в теле любимого героя — Короля Демонов Хакуто Куная. В поисках способа вернуться в реальный мир, Кандзаки отправляется в путешествие, а по пути знакомиться с целым рядом колоритных персонажей, включая юную Аку и самовлюбленную Луну Элегант. Главный герой по-прежнему говорит голосом Кэндзиро Цуда (Хиган из «Ниндзя Камуи»), а вот Момо Асакуру (Хонока Савада из «Хоримии: Кусочек»), озвучивавшую Аку, заменит Канон Такао (Хина Цуруги из «Рыбалки для школьниц после занятий»).

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Сайонара, Эрен!


Студия MAPPAБанановая рыба», «Адский рай») выпустила полноценный трейлер фильма-компиляции «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака», который объединит два последних спешла финального сезона и поставит точку в истории эпической франшизы.


Проект хронометражем 145 минут был анонсирован в августе, а премьера состоится в кинотеатрах Японии 8 ноября. В полнометражной версии с объемным звуком 5.1 вновь прозвучит знаковая композиция Nisen-nen... Moshiku wa.... Niman-nen ato no Kimi e от группы Linked Horizon.

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Бонус: Бесплатная настольная игра-сугороку от студии Ghibli — она же постер и карта с аттракционами одноименного тематического парка. Изображение в хорошем качестве можно распечатать на официальном сайте. Идея принадлежит Горо Миядзаки.

Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю

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Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
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