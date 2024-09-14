Играют ли титаны в настолку Ghibli: главные новости аниме за неделю

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Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября

14 сентября

Стивен Спилберг и Джадд Апатоу создадут фильм о схватке компаний Pepsi и Cola

Первый спродюсирует картину «Война Колы», а второй займет ее режиссерское кресло