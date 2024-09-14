Степан Бекетов, Ирина Горячева и Татьяна Трунова снимаются в седьмом сезоне «Своих»

Начались съемки седьмого сезона детектива «Свои», сообщает пресс-служба Пятого канала.
фото: пресс-служба Пятого канала
Сериал повествует про элитный отдел, куда входят уникальные специалисты из разных структур: судмедэксперт, криминалист, дознаватель патологоанатом, трасолог и даже экстрасенс. Им поручают самые запутанные дела, с которыми не могут справиться другие оперативники. У каждого эксперта свои суперспособности. Ольга Метелица может видеть то, что недоступно обычным людям. Каждая деталь — ключ к разгадке. Эксперт-трасолог Антон Спицин всегда полагается на логику и факты. Координатор отдела Верочка Семихвостикова без труда находит самую, казалось бы, недоступную информацию. В новых сериях герои столкнутся с опасными преступниками, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уйти от наказания.
«Интересно будет наблюдать за тем, как Вика загонит себя в психологическую "ловушку". А выбраться из нее помогут надежные коллеги», — говорит Ирина Горячева, исполнительница роли Виктории Берсеевой. А Степан Бекетов, играющий Всеволода Косицкого, обещает, что «в новом сезоне много трюков, юмора и любовных историй. Скучно точно не будет».
фото: пресс-служба Пятого канала
Гриша не оставляет надежды стать оперативником и пытается помогать «Своим» при каждом удобном случае. Он находит книгу о толковании фамилий и безуспешно пробует составлять профайлы на коллег и преступников. К тому же Григорий попадет в переделку и его обвинят в жестоком убийстве. Руководителю отдела Дмитрию Родимину придется задействовать все свои связи и ресурсы, чтобы спасти подчиненного. Гениус ради расследования знакомится с алкоголиками на улице и напивается с ними до потери памяти. Заканчивает курсы гипноза и попробует применить обретенные навыки на задержанных. Его напарница Алиса Туманова болезненно реагирует на само слово «гипноз». Оказывается, из-за него она провалила свое первое задание в разведшколе. Спицин начнет вести себя странно без какого-либо внушения: придет на работу перепачканный губной помадой и отпустит преступника, которого сам и задержал. Метелица решит провести информационный детокс и на сутки откажется от телефона. Именно в этот день ее похитят и запрут в подвале. По словам Татьяны Труновой, способности ее «персонажа всегда будут выручать коллег и помогать в раскрытии дел. Метелица победит все темные силы в городе и откроет новые грани своего дара».
Зрители узнают, что заставило примерного семьянина изменить жене и нарушить служебную этику, как яблоки из видений Метелицы помогут найти преступника, и за что убили «идеального человека», у которого не было ни завистников, ни врагов, ни долгов. Эксперты Межведомственной рабочей группы также докопаются до правды в деле уфолога, погибшего на детской площадке в скафандре, и успешного ресторатора, который приглашал к себе в дом бомжей, угощал элитным коньяком и взамен просил их душу.
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