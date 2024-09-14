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«Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым

14 сентября
2024 год

Новости кино >>
14 сентября 2024
На «Dомашнем» 15 сентября в семь утра состоится премьера двух сезонов сериала «Условия контракта», объединенных в десятисерийный формат. Согласно пресс-службе телеканала, главные роли исполнили Елена Великанова, Наталья Рудова и Кирилл Сафонов.

«Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым
фото: 1tv.com

По сюжету Маша Павлова готовится к свадьбе. Ее жених Виктор – человек работящий, непьющий и очень надежный. Жизнь с ним обещает быть спокойной и размеренной, но накануне праздника случается трагедия. Машина младшая сестра Катя, украшая зал для торжества, падает со стремянки. В ходе обследования девушке ставят страшный диагноз – рак мозга. Нужна срочная дорогостоящая операция. Главная героиня обращается за помощью к жениху, но Виктор считает, что десять тысяч долларов – огромные деньги. Кате уже не поможешь, а продавать купленную квартиру просто неразумно. Чтобы спасти сестру, Мария едет в столичную частную клинику и соглашается стать суррогатной матерью.

В сериале также сыграли Марина Куделинская, Наталья Данилова, Людмила Титова, Артем Осипов, Любовь Тихомирова и другие актеры.
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