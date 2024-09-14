«Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым

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Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес

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«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

Актриса нашла у себя много общего со своим «прототипом»