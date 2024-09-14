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Стивен Спилберг и Джадд Апатоу создадут фильм о схватке компаний Pepsi и Cola

14 сентября
2024 год

Новости кино >>
14 сентября 2024
Стивен Спилберг и Джадд Апатоу поработают вместе над картиной «Война Колы» (Cola Wars), посвященной противостоянию компаний Cola и Pepsi, уверяет Deadline.

Стивен Спилберг и Джадд Апатоу создадут фильм о схватке компаний Pepsi и Cola
фото: deadline.com

Над сценарием ленты корпят Джейсон Шуман («Акапулько») и Бен Квин («Тачки 2»). Спилберг числится продюсером, а Апатоу займет режиссерское кресло. Картину разрабатывает студия Sony Pictures.

События фильма развернутся в середине 1980-х вокруг Pepsi, бросившей вызов вековому лидерству газировки Coca-Cola. В пылу борьбы за звание лучшей колы в мире компания привлекала таких звезд, как Майкл Джексон. Один из самых громких эпизодов этой битвы произошел во время съемок рекламного ролика «Пепси», когда из-за несчастного случая король поп-музыки получил сильные ожоги.
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