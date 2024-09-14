Стивен Спилберг и Джадд Апатоу создадут фильм о схватке компаний Pepsi и Cola

Стивен Спилберг
и Джадд Апатоу
поработают вместе над картиной «Война Колы» (Cola Wars), посвященной противостоянию компаний Cola и Pepsi, уверяет Deadline
.
Над сценарием ленты корпят Джейсон Шуман («Акапулько
») и Бен Квин («Тачки 2
»). Спилберг числится продюсером, а Апатоу займет режиссерское кресло. Картину разрабатывает студия Sony Pictures.
События фильма развернутся в середине 1980-х вокруг Pepsi, бросившей вызов вековому лидерству газировки Coca-Cola. В пылу борьбы за звание лучшей колы в мире компания привлекала таких звезд, как Майкл Джексон
. Один из самых громких эпизодов этой битвы произошел во время съемок рекламного ролика «Пепси», когда из-за несчастного случая король поп-музыки получил сильные ожоги.
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