Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября

Второй сезон «Дамы с собачкой» продолжит рассказ о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). Но в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвет отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, а у ее дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен ее отпускать и собирается вернуться в семью.
Сергей Перегудов считает, что его «герой и Агата Денисовна разговаривают на одном языке. Они друг друга слышат и понимают благодаря сарказму, любопытному взгляду на все преступления. После встречи с Агатой жизнь Эдика точно стала намного ярче: из скучной следовательской она превратилась в спонтанную, с неожиданными поворотами. Детективов на нашем ТВ много, но принципиальное отличие нашего сериала в том, что герои расследуют дела под призмой дуракаваляния. Это легкая, ироничная и забавная картина».
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