Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE 6 октября 2024
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября

14 сентября
2024 год

Новости кино >>
14 сентября 2024

В эфире «России» 16 сентября в 21.30 состоится премьера многосерийного детектива Романа Просвирнина «Дама с собачкой. Продолжение». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и Наталья Суркова.

Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Второй сезон «Дамы с собачкой» продолжит рассказ о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). Но в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвет отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, а у ее дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен ее отпускать и собирается вернуться в семью.

Сергей Перегудов считает, что его «герой и Агата Денисовна разговаривают на одном языке. Они друг друга слышат и понимают благодаря сарказму, любопытному взгляду на все преступления. После встречи с Агатой жизнь Эдика точно стала намного ярче: из скучной следовательской она превратилась в спонтанную, с неожиданными поворотами. Детективов на нашем ТВ много, но принципиальное отличие нашего сериала в том, что герои расследуют дела под призмой дуракаваляния. Это легкая, ироничная и забавная картина».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Елена Яковлева в третий раз стала «Дамой с собачкой»
Второй сезон «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой вышел на медиаплатформе «Смотрим»
Елена Яковлева вернулась к роли учительницы математики в продолжении «Дамы с собачкой»
Елена Яковлева предстает в образе «Дамы с собачкой»
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Александр БалуевАлександр ДзюбаСергей ПерегудовРоман ПросвирнинНаталья СурковаИрина ТаранникЕлена Яковлева
фильмы
Дама с собачкойДама с собачкой. Продолжение

фотографии >>
Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября фотографии
Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября фотографии
Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября фотографии
Телепремьера детектива «Дама с собачкой. Продолжение» с Еленой Яковлевой состоится 16 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE 6 октября 2024

Скорбим

Игорь Кузнецов
12 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Кузнецов.
Николай Сванидзе
12 сентября ушёл из жизни журналист Николай Сванидзе.
Куляш Кажгалиева
12 сентября ушла из жизни актриса Куляш Кажгалиева.
Галина Дягилева
12 сентября ушла из жизни актриса Галина Дягилева.
Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Константин Константинов (II)
Александр Михайлов (II)
Игорь Шибанов
Константин Юшкевич
Джессика Браун-Финдли
Мартина Гедек
Джесси Джеймс
Сэм Нилл
Тайлер Перри
Фэйт Форд
Хани Фюрстенберг
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Любовь зла
комедия
Россия, 2024
Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Между нами
комедия, мелодрама, мистика, семейное кино
Россия, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?