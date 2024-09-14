Ларс фон Триер работает над пятнадцатым фильмом

Ларс фон Триер
работает над новым фильмом под рабочим названием «После» (After), сообщает
французское агентство AFP.
Сценарий написал сам режиссер, однако о сюжете он не распространяется. Съемки его пятнадцатой картины, обеспеченной финансированием от Датского института кино, могут начаться до конца текущего года.
Последней полнометражной работой 68-летнего фон Триера на данный момент является «Дом, который построил Джек
», вышедший в 2018-м. Два года назад мастер, с недавних пор страдающий болезнью Паркинсона, представил зрителям третий сезон сериала «Королевство
».
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