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Ларс фон Триер работает над пятнадцатым фильмом

14 сентября
2024 год

Новости кино >>
14 сентября 2024

Ларс фон Триер работает над новым фильмом под рабочим названием «После» (After), сообщает французское агентство AFP.

Ларс фон Триер работает над пятнадцатым фильмом
фото: newyorker.com

Сценарий написал сам режиссер, однако о сюжете он не распространяется. Съемки его пятнадцатой картины, обеспеченной финансированием от Датского института кино, могут начаться до конца текущего года.

Последней полнометражной работой 68-летнего фон Триера на данный момент является «Дом, который построил Джек», вышедший в 2018-м. Два года назад мастер, с недавних пор страдающий болезнью Паркинсона, представил зрителям третий сезон сериала «Королевство».
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   14.09.2024 - 17:38
Болезнь не стала преградой для работы. В будущем оценим кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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