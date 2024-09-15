Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко

15 сентября
2024 год

Новости кино >>
15 сентября 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Магонова «Арина». Главные роли в мини-сериале исполнили Анна Соколович и Алексей Анищенко, а компанию им составили Михаил Бондарук, Божена Жарина, Вера Новикова, Любовь Зайцева и Максим Битюков, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету домохозяйка Арина с головой погрязла в быту, муж Василий ни во что ее не ставит и всячески унижает. Героиня считает, что у нее нет другого выбора, кроме как терпеть такое положение. Ситуация меняется, когда супруги попадают в аварию и разбивают стоящую на обочине машину. Арина устраивается горничной в дом предпринимателя Максима Калинина, чтобы покрыть долги мужа. На новом месте она помогает Максиму не только по дому, но и в работе, благодаря чему бизнесмен получает важный контракт. Сближение жены с работодателем вызывает ревность у Василия. Женщина не выдерживает нападок мужа и подает на развод. Теперь у нее появился шанс начать новую жизнь и найти себя в чем-то, кроме семьи, но Василий не собирается сдаваться так просто.

«Моей героине пришлось пройти непростой путь. Ее жизнь поменялась кардинально – она встретила настоящего мужчину, которого действительно полюбила, нашла дело по душе и обрела свободу», — говорит Анна Соколович.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Андрей Горбачев и Анастасия Сорокина вспомнят «Забытую любовь» 13 сентября
Алексей Гоман окажется в центре любовного треугольника
Дана Абызова встретила любовь в Северной столице
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Алексей АнищенкоМаксим БитюковМихаил БондарукБожена ЖаринаЛюбовь ЗайцеваДмитрий МагоновВера НовиковаАнна Соколович
фильмы
Арина

фотографии >>
Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Кузнецов
12 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Кузнецов.
Николай Сванидзе
12 сентября ушёл из жизни журналист Николай Сванидзе.
Куляш Кажгалиева
12 сентября ушла из жизни актриса Куляш Кажгалиева.
Галина Дягилева
12 сентября ушла из жизни актриса Галина Дягилева.
Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.

День рождения >>

Никита Агапов
Гарик Бирча
Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Александр Мосин
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Том Конуэй
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Катерина Мурино
Павел Оверлло
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
Холли
драма
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Знакомство родителей
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram