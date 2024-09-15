Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко

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14 сентября Ларс фон Триер работает над пятнадцатым фильмом Съемки картины под рабочим названием «После» могут начаться до конца текущего года

14 сентября Стивен Спилберг и Джадд Апатоу создадут фильм о схватке компаний Pepsi и Cola Первый спродюсирует картину «Война Колы», а второй займет ее режиссерское кресло