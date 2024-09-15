Екатерина Семенова, Дмитрий Орлов и Дарья Фекленко заселятся в гостиницу Алены Хмельницкой

Это история популярного блогера Киры Островской (Алеся Алисиевич), у которой в загородном отеле «Солнечная долина» при странных обстоятельствах пропадает жених. Чтобы раскрыть секрет его исчезновения, девушка решает устроиться работать официанткой в этот же санаторий. В процессе поисков Кира узнает много нового о своем молодом человеке. А помогает ей разобраться в сложившейся ситуации одаренный пианист Ярослав (Андрей Попов), с которым они быстро становятся друзьями.
«Это классическая история, которая во многом отталкивается от творчества английской писательницы Агаты Кристи. Весь сюжет, по большей части, разворачивается в замкнутом пространстве – в утопающем в летней зелени доме отдыха. Туда приезжает девушка, которая не верит в смерть своего жениха. К берегу причалила лодка с его вещами, но его тела не нашли. И Кира пытается разобраться, что произошло. Зрители увидят, как по ходу развития сюжета, подозрение будет падать на огромное количество людей. Скажу также, что зрителям будет не только интересно вычислять преступника, но и наблюдать за тем, как меняются сами герои с развитием сюжета, — рассказывает режиссер сериала Александр Олейников. — На этом проекте нам удалось собрать прекрасный актерский состав. Большинство актеров я знал с двадцати лет, и для меня они всегда юны. И когда одна из них, Алена Хмельницкая, играет директора дома отдыха и рассказывает уже о внуках, то это совершенно неожиданно для меня».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По сюжету, героиня Алены — харизматичная и властная Розалия Марковна Аркадина. Она привыкла все контролировать и не готова идти ни на какие компромиссы.
«Мне кажется, что имя, отчество и фамилия моей героини говорят сами за себя, — улыбается Хмельницкая. – Розалия Марковна — женщина властная, считающая себя абсолютно полноправной хозяйкой отеля. Но тут приезжает настоящий владелец санатория (Межулис). Причем, как мы придумали уже во время съемок, у наших героев в прошлом были отношения, и теперь они всячески показывают свое неравнодушие друг к другу. Но на этот раз герой Андрея появляется в компании молодой красавицы, которая всячески старается внести изменения в жизнь отеля, чем вызывает нервные припадки у Розалии Марковны. И мы со съемочной группой придумали, что у Аркадиной будет несколько стадий выхода из себя: то она начинает нервничать, то все больше негодует и дальше она уже должна дойти до апогея. И мы все ломали голову: что же может делать такая харизматичная женщина, когда ее нервы доведены до предела? И тут я предложила: "А давай она в своем кабинете начнет заниматься йогой? Вот прям встанет в позу "собака мордой вниз"". Режиссер согласился попробовать. И мы сняли очень смешной эпизод. Такая женщина в платьях с цветком, в постоянном макияже и с укладкой с утра до вечера – и вдруг занялась йогой. Получилось забавно. Во всяком случае, на съемках мы повеселили всю группу».
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