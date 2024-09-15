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Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим»

15 сентября
2024 год

Новости кино >>
15 сентября 2024
Пользователи медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к мелодраме «Эго» с Мелисой Аслы Памук и Алпереном Дуймазом в главных ролях. Для молодых звезд турецкого кино сериал стал уже второй совместной работой после криминальной драмы «Столкновение». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Зрителям расскажут необычную любовную историю: чаще всего в турецких сериалах мужчины стараются заполучить понравившуюся им женщину любой ценой. В этой же истории правила игры устанавливает красивая и успешная женщина. По сюжету Эрхан и Элиф влюблены друг в друга и вот-вот должны пожениться. Они мечтают об уютном семейном гнездышке, где смогут поселиться вместе. Но идиллия рушится, когда молодой человек становится жертвой мошенников и теряет огромную сумму денег, включая залог за дом своей невесты. Неожиданно на помощь ему приходит его состоятельная начальница Сибель. Она не только успешна, но и очень красива. Сибель предлагает Эрхану три миллиона лир за то, что он проведет с ней три дня и три ночи. При этом она берет с него слово, что он никогда никому не расскажет о том, что произойдет в эти роковые дни.

«Моя героиня, Сибель, – женщина, которая достигла всего, что задумала. До сих пор работа для нее всегда была на первом месте. И вот в ее жизни начинается период, когда она не будет знать, какой следующий шаг правильный. Для меня Сибель – успешная, амбициозная и немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж – это загадка: у всех есть и хорошие, и плохие стороны, поэтому зрители будут немного в замешательстве», — рассказала Мелиса Аслы Памук.

«Эго»
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фотографии >>
Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим» фотографии
Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим» фотографии
Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим» фотографии
Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим» фотографии
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