Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим»

Пользователи медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к мелодраме «Эго» с Мелисой Аслы Памук и Алпереном Дуймазом в главных ролях. Для молодых звезд турецкого кино сериал стал уже второй совместной работой после криминальной драмы «Столкновение». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Зрителям расскажут необычную любовную историю: чаще всего в турецких сериалах мужчины стараются заполучить понравившуюся им женщину любой ценой. В этой же истории правила игры устанавливает красивая и успешная женщина. По сюжету Эрхан и Элиф влюблены друг в друга и вот-вот должны пожениться. Они мечтают об уютном семейном гнездышке, где смогут поселиться вместе. Но идиллия рушится, когда молодой человек становится жертвой мошенников и теряет огромную сумму денег, включая залог за дом своей невесты. Неожиданно на помощь ему приходит его состоятельная начальница Сибель. Она не только успешна, но и очень красива. Сибель предлагает Эрхану три миллиона лир за то, что он проведет с ней три дня и три ночи. При этом она берет с него слово, что он никогда никому не расскажет о том, что произойдет в эти роковые дни.
«Моя героиня, Сибель, – женщина, которая достигла всего, что задумала. До сих пор работа для нее всегда была на первом месте. И вот в ее жизни начинается период, когда она не будет знать, какой следующий шаг правильный. Для меня Сибель – успешная, амбициозная и немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж – это загадка: у всех есть и хорошие, и плохие стороны, поэтому зрители будут немного в замешательстве», — рассказала Мелиса Аслы Памук.
обсуждение >>