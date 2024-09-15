Мелиса Аслы Памук сделает непристойное предложение Алперену Дуймазу на платформе «Смотрим»

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Спутник телезрителя «Певица на всю голову»: Оперное диво В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

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