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Розамунд Пайк столкнется с опасностями Кремниевой долины

15 сентября
2024 год

Новости кино >>
15 сентября 2024
Розамунд Пайк получила главную роль в грядущем сериале Netflix «Тамблайт» (Thumblite), уверяет Deadline.

Розамунд Пайк столкнется с опасностями Кремниевой долины
фото: deadline.com

Шоураннером и сценаристом остросюжетной драмы числится Скотт Барнс, работавший над «Заражением» Стивена Содерберга. Пайк выступит продюсером наряду с Барнсом и Скоттом Гэллоуэем.

События шоу развернутся в Кремниевой долине, где сосредоточены самые крупные IT-компании. Зрителей ожидает исследование схем, соперничества, видения и одержимости влиятельных лиц и их подчиненных, борющихся за контроль над самой мощной отраслью, которую когда-либо знал мир.
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№ 1
Юля Наумова   15.09.2024 - 15:31
Великолепная актриса в сериале у большего режиссера. Обожаю Розамунд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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