Розамунд Пайк столкнется с опасностями Кремниевой долины

Розамунд Пайк
получила главную роль в грядущем сериале Netflix «Тамблайт» (Thumblite), уверяет Deadline
.
Шоураннером и сценаристом остросюжетной драмы числится Скотт Барнс, работавший над «Заражением
» Стивена Содерберга
. Пайк выступит продюсером наряду с Барнсом и Скоттом Гэллоуэем.
События шоу развернутся в Кремниевой долине, где сосредоточены самые крупные IT-компании. Зрителей ожидает исследование схем, соперничества, видения и одержимости влиятельных лиц и их подчиненных, борющихся за контроль над самой мощной отраслью, которую когда-либо знал мир.
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