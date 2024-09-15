Роланд Эммерих превратит «Лоуренса Аравийского» в сериал

Над сериалом работают режиссер Роланд Эммерих и сценарист Энтони Маккартен, планирующий написать первый сезон. Всего запланировано три сезона. Эммерих пообещал, что в его версии будет больше персонажей, чем в оригинале.
Эпопея 1962 года, основанная на мемуарах «Семь столпов мудрости» Т. Э. Лоуренса, повествует о жизни эксцентричного британского офицера, который предпринял кампанию против турок в Первую мировую войну. Полковник Лоуренс добивается объединения арабских племен против турок, но, осознав, что на смену чести пришла жажда крови, а смелость заменило выскомерие, он падает духом. «Лоуренс Аравийский» удостоен семи премий «Оскар» и по праву считается одним из лучших фильмов в истории кино.
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