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Роланд Эммерих превратит «Лоуренса Аравийского» в сериал

15 сентября
2024 год

Новости кино >>
15 сентября 2024
У шедевра Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» с Питером О'Тулом появится многосерийный ремейк, сообщает The Hollywood Reporter.

Роланд Эммерих превратит «Лоуренса Аравийского» в сериал
фото: кадр из фильма «Лоуренс Аравийский»

Над сериалом работают режиссер Роланд Эммерих и сценарист Энтони Маккартен, планирующий написать первый сезон. Всего запланировано три сезона. Эммерих пообещал, что в его версии будет больше персонажей, чем в оригинале.

Эпопея 1962 года, основанная на мемуарах «Семь столпов мудрости» Т. Э. Лоуренса, повествует о жизни эксцентричного британского офицера, который предпринял кампанию против турок в Первую мировую войну. Полковник Лоуренс добивается объединения арабских племен против турок, но, осознав, что на смену чести пришла жажда крови, а смелость заменило выскомерие, он падает духом. «Лоуренс Аравийский» удостоен семи премий «Оскар» и по праву считается одним из лучших фильмов в истории кино.
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