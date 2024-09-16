Объявлены победители X Международного фестиваля документального кино «Докер»

В московском киноцентре «Октябрь» завершился X Международный кинофестиваль «Докер», демонстрирующий самые заметные и актуальные образцы документального кинематографа. Гран-при вручили картине «Аль Джанат — Исходный рай» режиссера Хлоя Аиша Боро (Буркина-Фасо) с формулировкой «За по-настоящему живое и колоритное кино, где все органично переплетается: и драма, и юмор, и просто повседневная жизнь», сообщает пресс-служба смотра.
фото: кадр из картины «Аль Джанат - Исходный рай»
Жюри отметило, что «Аль Джанат — Исходный рай» — это пронзительный документальный фильм, воспевающий семью и отзывающийся глубоко в душах зрителей. За лучшую режиссеру выделили Азию Дер, снявшую фильм «Я не умру» (Венгрия). За операторскую работу наградили картину «Белая гвардия» и Эрнесто Пардо (Канада, Мексика). За лучший монтаж отметили работу «Мора все еще здесь» (Марокко, Франция), а за лучший звук наградили мексиканский фильм «Хостел». Особым упоминанием жюри выделили турецкую ленту «Колесо обозрения» и режиссера Омера Гюмюзера — за лучший полнометражный дебют.
Приз зрителей достался российской картине «Можно я не буду умирать?» режиссера Елены Ласкари. Лучшей картиной в конкурсе короткого метра стал фильм «Сладкие яблоки Кабула» режиссера Теймура Гадери из Ирана. Особым упоминанием жюри отметили два фильма: «Столяр» режиссера Халила Сехрагарда (Иран) — за силу человеческого духа перед лицом судьбы и «Сын» режиссера Томаса Понстина (Нидерланды, Бразилия, Португалия) — за бесстрашный поиск истины. В программе «Док станция» приз зрителей получила картина «Против ветра» режиссера Татьяны Соболевой. Лучшим фильмом конкурса Let it dok! стала российская картина «Мой друг Сега» режиссера Артема Гряник.
В состав жюри основного конкурса вошли танзанийский режиссер, профессор кино и кинокритик Мартин Мхандо, оператор Алишер Хамидходжаев и продюсер в документальном и игровом кино, соучредитель независимой кинокомпании Titanio Films Лилиана Кавасэ. Короткий метр судили режиссер, оператор и продюсер Арун Бхаттараи, режиссер, продюсер и сценарист, основатель продюсерской компании KARBE FILM Лена Карбе и кинокритик Алина Герман.
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