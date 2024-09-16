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ТНТ стал самым востребованным телеканалом России в премиальном сегменте

16 сентября
2024 год

Новости кино >>
16 сентября 2024
Компания Mediascope обнародовала данные по доле всех телеканалов страны в премиальном сегменте аудитории 14-44 в августе. ТНТ занял первое место в городах с население больше 100 тысяч человек. Доля канала составила 7,9%. На второй и третьей позициях расположились телеканалы СТС и РЕН ТВ соответственно, сообщает пресс-служба ТНТ.

ТНТ стал самым востребованным телеканалом России в премиальном сегменте
фото: кадр из шоу «Игры без границ»/tnt-online.ru

ТНТ продолжает удерживать лидерство. В первом полугодии 2024 года доля канала в его целевой аудитории 14−44 лет, по данным аналитической компании Mediascope, составила 8,5% в городах с населением 100 тысяч человек и более. Ближайшего конкурента ТНТ опередил на 1,3 пункта. В июле 2024 года ТНТ также стал первым с отрывом в 1,54% от второго места.

В августе, который обычно считался более спокойным месяцем относительно плотного осеннего сезона с множеством премьер, ТНТ презентовал зрителям спортивное шоу «Игры без границ». За приз в 10 млн рублей соревнуются пары из девяти стран: Россия, Китай, Иран, Белоруссия, США, Узбекистан, Бразилия, Индия, Казахстан. Всего за лето канал представил сразу восемь премьер реалити-шоу: «Выжить в Самарканде», «Новая Фабрика звезд», «Сокровища императора», «Новая Битва экстрасенсов», «Невеста. Экстра Любовь», «Титаны», «Выжить в Дубае. Возвращение» и «Место силы». Также в июле состоялась премьера нового шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион». Кроме того, на канале стартовали новые сезоны хитовых проектов «Музыкальная интуиция» и Stand Up.
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