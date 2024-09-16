Драма «Филателия» взяла главный приз фестиваля «Киношок»

В Анапе завершился 33-й Международный кинофестиваль «Киношок». Главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм присудили драме
Натальи Назаровой
«
Филателия
». Кроме того,
Алину Ходжеванову
, сыгравшую в картине, отметили статуэткой за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
За лучшую мужскую роль в полнометражном кино наградили
Орынбека Шаймаганбетова
, сыгравшего в фильме «
Крик
». Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино достался
Науру Гармелия
за фильм «
Последняя цена
». Картину также отметили призом имени
Александра Княжинского
за лучшую операторскую работу (
Дмитрий Знаменщиков
). Ленте также достался диплом кинопрессы фестиваля.
Любовь Борисову
и
Алексея Романова
, работавших над фильмом «
Легенды вечных снегов
», наградили за сценарий, а приз за лучшую музыку к полнометражному кино достался
Андрею Карасеву
(фильм «
Лиссабон
»). Специальный диплом с формулировкой «За оригинальное художественное решение» вручили ленте «
Отбросы и тряпичные куколки
».
Лучшим короткометражным фильмом назвали картину
Яны Климовой-Юсуповой
«
Слишком хорошая Анна
». Спецпризы жюри вручили картинам «
Здесь и сейчас
» и «
По-человечески
». Специальным упоминанием жюри удостоили фильм «
Алоха, Амиго!
». В детской секции лучшим фильмом стал «
Мухадракон
»
Татьяны Колгановой
.
Всеволод Клименок
, сыгравший в картине, также стал лучшим актером. Лучшей актрисой назвали
Виталию Корниенко
из фильма «Папу маме заверни».
Первый приз зрительских симпатий достался сериалу
Дмитрия Невзорова
«
Дядя Леша
», второй — «
Самогону
»
Сергея Малюгова
, а третий — проекту «
Алла-такси
»
Рауфа Кубаева
.
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