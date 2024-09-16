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Драма «Филателия» взяла главный приз фестиваля «Киношок»

16 сентября
2024 год

Новости кино >>
16 сентября 2024

В Анапе завершился 33-й Международный кинофестиваль «Киношок». Главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм присудили драме Натальи Назаровой «Филателия». Кроме того, Алину Ходжеванову, сыгравшую в картине, отметили статуэткой за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба смотра.

Драма «Филателия» взяла главный приз фестиваля «Киношок»
фото: пресс-служба смотра

За лучшую мужскую роль в полнометражном кино наградили Орынбека Шаймаганбетова, сыгравшего в фильме «Крик». Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино достался Науру Гармелия за фильм «Последняя цена». Картину также отметили призом имени Александра Княжинского за лучшую операторскую работу (Дмитрий Знаменщиков). Ленте также достался диплом кинопрессы фестиваля. Любовь Борисову и Алексея Романова, работавших над фильмом «Легенды вечных снегов», наградили за сценарий, а приз за лучшую музыку к полнометражному кино достался Андрею Карасеву (фильм «Лиссабон»). Специальный диплом с формулировкой «За оригинальное художественное решение» вручили ленте «Отбросы и тряпичные куколки».

Лучшим короткометражным фильмом назвали картину Яны Климовой-Юсуповой «Слишком хорошая Анна». Спецпризы жюри вручили картинам «Здесь и сейчас» и «По-человечески». Специальным упоминанием жюри удостоили фильм «Алоха, Амиго!». В детской секции лучшим фильмом стал «Мухадракон» Татьяны Колгановой. Всеволод Клименок, сыгравший в картине, также стал лучшим актером. Лучшей актрисой назвали Виталию Корниенко из фильма «Папу маме заверни».

Первый приз зрительских симпатий достался сериалу Дмитрия Невзорова «Дядя Леша», второй — «Самогону» Сергея Малюгова, а третий — проекту «Алла-такси» Рауфа Кубаева.
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№ 1
Тульский парень   16.09.2024 - 17:30
"Здесь и сейчас" по описанию нормальный фильм. Попытаю удачи. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
АйкайАлла-таксиДядя ЛёшаЗдесь и сейчасЛегенды вечных снеговЛиссабонМухадраконПоследняя ценаСамогонСлишком хорошая АннаФилателия

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