Фэнтези с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой «Наследники. Дар крови» стартует в середине октября

По сюжету после нападения на хранилище артефактов дочь могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) исчезает. Ее муж Роман (Антон Васильев) уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына (Маша Кошина Полина Айнутдинова, Артем Кошман), а через время влюбляется в свою начальницу (Елена Подкаминская). Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади —оперативнице из Отдела магической безопасности Вере (Екатерина Вилкова). Жесткая и бескомпромиссная девушка ее правая рука Дэн (Дмитрий Чеботарев) устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.
«В жанре городского фэнтези не так много проектов. В свое время кинематографистов вдохновил "Ночной дозор". Ведь получилось сделать оригинальный жанр: это не сказка в чистом виде, наоборот, очень похоже на жизнь. Но, чтобы добиться такой правдоподобности, нужно прибегнуть к максимально сложным постановочным трюкам, совместить реальный мир с магическим, что весьма непросто», — считает режиссер Антон Федотов.
Съемки масштабного фэнтези проходили в течение нескольких лет и потребовали от актеров хорошей физической подготовки: в кадре им приходилось взлетать, падать, драться и метать фаерболы. «Поскольку я занималась художественной гимнастикой, в первые смены мне казалось, что все смогу. Но поначалу было непросто: казалось бы, просто махнула ручкой в кадре, а на следующий день эта ручка болела», — признавалась Екатерина Вилкова, сыгравшая главную антагонистку истории.
фото: пресс-служба СТС
«Магические» сцены репетировали и снимали под руководством постановщика трюков Сергея Рябцева. «Сериал требовал большого количества трюков и спецэффектов, так что проделана колоссальная работа, — делился он. — Здесь мы и горели, и взрывались, и машину запускали с обрыва в воду, и фортепиано разбивали об стенку. Были и перестрелки, и полеты, и много пиротехники. В общем, все, что можно иметь в экшен-кадре, в этом проекте было». По словам Оксаны Акиньшиной, сложнее трюков ей далась работа с воображением. «Сначала все казалось смешным и непонятным, когда нужно метать фаерболами или взлетать на тросах. Чувствуешь себя странно, но потом организм и мозг привыкают, — говорит актриса. — А физически одной из самых сложных сцен стала битва в хранилище артефактов. Мы долгое время находились в замкнутом помещении. Столько всего витало в воздухе, что после каждого дубля приходилось стирать копоть с кожи. Все ходили с черными лицами».
Битву в хранилище артефактов с участием Оксаны снимали в огромном бетонном резервуаре, который фактурили и дополняли магическим реквизитом и древними символами. «За основу взяли рунические знаки из скандинавской мифологии, но потом в ход пошли египетские иероглифы, кельтские символы, письменность майя. Наш мир магов — это символичная история всех народов, когда-либо занимавшихся оккультизмом», — объясняет художник-постановщик Игорь Топчанюк. Большую часть локаций создавали в павильонах «Амедиа», включая трехкомнатную квартиру главных героев, лабораторию Платона, ограничивающую магию камеру, антикварную лавку, которую заполняли реквизитом полтора месяца. Всего для проекта создано больше 150 оригинальных артефактов, над которыми также работали ювелиры. Среди предметов: могущественное кольцо Платона и кольца других магов разных уровней, лакмус-кристалл, артефакт «Медуза», перчатки Валькирии, древняя книга магии, высасывающий энергию волчок и антимагические наручники.
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