Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто

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Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Спутник телезрителя В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Лайфстайл «Они уйдут, а я буду жить»: Владимир Познер о приобретённых с возрастом страхах Телеведущего пугает возможность сойти с ума и ослепнуть