Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто

16 сентября
2024 год

Новости кино >>
16 сентября 2024
49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) подвел итоги. Гран-при получила экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» режиссера Майка Флэнагана с Томом Хиддлстоном в главной роли. В российский прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Вольга». Полный список победителей доступен на сайте.

Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто
фото: кадр из фильма «Жизнь Чака»

Далее зрительские симпатии распределились следующим образом: на втором месте расположился криминальный мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес», а на третьем — картина Шона Бэйкера «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

В секции Midnight Madness приза зрительских симпатий удостоился хоррор «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куэлли, а в документальной категории победила лента «The Tragically Hip: No Dress Rehearsal» о канадской рок-группе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинофестиваль в Торонто: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Селена Гомес
«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября
Детоубийство, сестринство, метаморфозы женского тела: чем запомнился Каннский кинофестиваль — 2024
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля
персоны
Юра БорисовШон БэйкерСтивен КингМаргарет КуэллиДеми МурМайки МэдисонЖак ОдиарМайк ФлэнеганТом ХиддлстонМарк Эйдельштейн
фильмы
АнораЖизнь ЧакаСубстанцияЭмилия Перес

анонс

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Михаил Кокшенов
Пётр Масоха
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Ирина Томская
Юлия Учиткина
Владимир Ширяев
Эд Бегли-младший
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Микки Рурк
Дженнифер Тилли
Питер Фальк
Молли Шэннон
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
Холли
драма
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram