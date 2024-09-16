Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто

49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) подвел итоги. Гран-при получила экранизация рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака» режиссера Майка Флэнагана с Томом Хиддлстоном в главной роли. В российский прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Вольга». Полный список победителей доступен на сайте.
В секции Midnight Madness приза зрительских симпатий удостоился хоррор «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куэлли, а в документальной категории победила лента «The Tragically Hip: No Dress Rehearsal» о канадской рок-группе.
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