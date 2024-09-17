«Поднятие уровня в одиночку» (скоро) возвращается: компания Aniplex поделилась планами на будущее

Ежегодный фестиваль Aniplex Online Fest
вновь порадовал поклонников аниме множеством новостей и анонсов. На уже традиционном мероприятии хватало информации о популярных и грядущих проектах. Мы, как обычно, собрали пять самых обсуждаемых событий с «презентации» медиакомпании.
Продолжение сериала от студии A-1 Pictures
(«Синий экзорцист
», «Ликорис Рекойл
») стартует в январе 2025-го с подзаголовком «Восстаньте из тени
». Также стало известно, что в разработке находится полнометражный фильм-компиляция «Повторное пробуждение
» (ReAwakening), который объединит предыдущий сезон с двумя начальными эпизодами второго (к нему прилагается тизер выше). Премьера в Японии состоится 29 ноября.
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Маны мало ел: обзор первого сезона «Поднятия уровня в одиночку»
«Невинный панк»
Оригинальное аниме о юной охотнице за головами Убу готовит студия Shaft
(«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров
», «Прощай, унылый учитель
»). Это первая за последние десять лет работа Ясуоми Умэцу
(«Адвокаты магов
», «Кайт — девочка-убийца
»), где он и режиссер, и автор оригинальной идеи. Со сценарием мэтру помогает Юя Такахаси
(«Тигр и кролик
», «Люпен III: Часть IV
»). Уже летом 2025-го в кинотеатрах Токио и Осаки выйдет полный метр с подзаголовком «Заводная девчонка
» (Clockwork Girl).
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«Киберпанк» — еще один самобытный проект о подростках и суровом будущем
«Драгоценности Рури»
По манге Кэйитиро Сибуи
снимут аниме — и уже есть трейлер! Производством занимается студия Bind
(«Мой братик теперь не братик!
», «Реинкарнация безработного
»), которая решила не полагаться на единственный хит
. Старшеклассница Рури Танигава обожает сверкающие украшения, и однажды в горах, во время поисков сокровищ, она встречает аспирантку-минералогиню
Наги Арато, которая вводит девушку в увлекательный мир коллекционирования кристаллов. Режиссурой занимается Синго Фудзии
(«Пастельные воспоминания
», ключевая анимация «Ван-Пис
»), а протагонисток озвучат Мияри Нэмото
(Мико Воргейл
из «Нежити и Неудачи
») с Асами Сэто
(Мина Асиро
из «Кайдзю №8
»).
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«Нежить и Неудача» — черная комедия (тоже) о встрече единомышленников
«Могу я попросить еще кое-что?»
Комедийное ранобэ Наны Отори
в следующем году также ждет аниме-адаптация. На балу принц Кайл расторгает помолвку с герцогиней Скарлет Эль Вандимион и ложно обвиняет её в злодействе. Устав от регулярных оскорблений и осуждения, мятежная леди решает наказать бывшего жениха и его свиту. Над проектом трудятся: режиссер Кадзуя Сакамото
(«Кэйон!!
», «Кланнад
»), сценаристка Хитоми Миэно
(«Рагна Багровый
», «Пушистый рай
»), чардиз Эрико Хага
(ключевая анимация «Здравствуй, мир!
», «Мой счастливый брак
»). В роли Скарлет — вышеупомянутая Асами Сэто. Премьера состоится в 2025-м, а пока смотрим трейлер, любезно предоставленный студией Lidenfilms
(«Токийские мстители
», «Пока-пока, Земля
»).
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«Мой счастливый брак» — необычная версия «Золушки»
Сериал от студии Soigne
, анонсированный
в марте 2023-го, стартует в следующем году. В 30-секундном персонажном ролике Сацуки Амамия, одна из участниц клуба «Кинофото», пытается найти занятие по душе, делая селфи и снимки еды. Действие аниме, основанного на ёнкоме Afro
о том, как провести выходные, разворачивается в той же вселенной, что и «Лагерь на свежем воздухе
». Сэйю Сацуки — Харуна Микава
(Сакуя из «Иллюзии рая
»).
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В чем очарование «Лагеря на свежем воздухе»
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