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«Поднятие уровня в одиночку» (скоро) возвращается: компания Aniplex поделилась планами на будущее

17 сентября
2024 год

Новости кино >>
17 сентября 2024
Ежегодный фестиваль Aniplex Online Fest вновь порадовал поклонников аниме множеством новостей и анонсов. На уже традиционном мероприятии хватало информации о популярных и грядущих проектах. Мы, как обычно, собрали пять самых обсуждаемых событий с «презентации» медиакомпании.

«Поднятие уровня в одиночку» (скоро) возвращается: компания Aniplex поделилась планами на будущее

«Поднятие уровня в одиночку»



Продолжение сериала от студии A-1 PicturesСиний экзорцист», «Ликорис Рекойл») стартует в январе 2025-го с подзаголовком «Восстаньте из тени». Также стало известно, что в разработке находится полнометражный фильм-компиляция «Повторное пробуждение» (ReAwakening), который объединит предыдущий сезон с двумя начальными эпизодами второго (к нему прилагается тизер выше). Премьера в Японии состоится 29 ноября.

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«Невинный панк»



Оригинальное аниме о юной охотнице за головами Убу готовит студия ShaftЦикл историй: Межсезонье и сезон монстров», «Прощай, унылый учитель»). Это первая за последние десять лет работа Ясуоми УмэцуАдвокаты магов», «Кайт — девочка-убийца»), где он и режиссер, и автор оригинальной идеи. Со сценарием мэтру помогает Юя ТакахасиТигр и кролик», «Люпен III: Часть IV»). Уже летом 2025-го в кинотеатрах Токио и Осаки выйдет полный метр с подзаголовком «Заводная девчонка» (Clockwork Girl).

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«Драгоценности Рури»



По манге Кэйитиро Сибуи снимут аниме — и уже есть трейлер! Производством занимается студия BindМой братик теперь не братик!», «Реинкарнация безработного»), которая решила не полагаться на единственный хит. Старшеклассница Рури Танигава обожает сверкающие украшения, и однажды в горах, во время поисков сокровищ, она встречает аспирантку-минералогиню Наги Арато, которая вводит девушку в увлекательный мир коллекционирования кристаллов. Режиссурой занимается Синго ФудзииПастельные воспоминания», ключевая анимация «Ван-Пис»), а протагонисток озвучат Мияри Нэмото (Мико Воргейл из «Нежити и Неудачи») с Асами Сэто (Мина Асиро из «Кайдзю №8»).

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«Могу я попросить еще кое-что?»



Комедийное ранобэ Наны Отори в следующем году также ждет аниме-адаптация. На балу принц Кайл расторгает помолвку с герцогиней Скарлет Эль Вандимион и ложно обвиняет её в злодействе. Устав от регулярных оскорблений и осуждения, мятежная леди решает наказать бывшего жениха и его свиту. Над проектом трудятся: режиссер Кадзуя СакамотоКэйон!!», «Кланнад»), сценаристка Хитоми МиэноРагна Багровый», «Пушистый рай»), чардиз Эрико Хага (ключевая анимация «Здравствуй, мир!», «Мой счастливый брак»). В роли Скарлет — вышеупомянутая Асами Сэто. Премьера состоится в 2025-м, а пока смотрим трейлер, любезно предоставленный студией LidenfilmsТокийские мстители», «Пока-пока, Земля»).

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«Моно»



Сериал от студии Soigne, анонсированный в марте 2023-го, стартует в следующем году. В 30-секундном персонажном ролике Сацуки Амамия, одна из участниц клуба «Кинофото», пытается найти занятие по душе, делая селфи и снимки еды. Действие аниме, основанного на ёнкоме Afro о том, как провести выходные, разворачивается в той же вселенной, что и «Лагерь на свежем воздухе». Сэйю Сацуки — Харуна Микава (Сакуя из «Иллюзии рая»).

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«Поднятие уровня в одиночку» (скоро) возвращается: компания Aniplex поделилась планами на будущее фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» (скоро) возвращается: компания Aniplex поделилась планами на будущее фотографии
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