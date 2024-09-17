Егор Крид застрянет в лифте в психологическом триллере «Вниз»

В Москве начались съемки психологического триллера «Вниз» с Егором Кридом в главной роли. Фильм производства «Централ Партнершип» и «Вайс Фильм» при поддержке «Фонда Кино» должен выйти в прокат в 2025 году, сообщает пресс-служба ЦПШ.
фото: Централ Партнершип
«Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», — говорит Егор Крид.
По сюжету молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает про них все. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца и так сложно выбраться из смертельной ловушки и упасть вниз.
Режиссером и автором сценария выступает Марюс Вайсберг, который наряду с Вадимом Верещагиным значится и генеральным продюсером картины. «Я давно мечтал снять этот триллер. У нас, наконец-то, сложился идеальный актерский ансамбль, и уже сейчас понятно, что этот проект обречен стать событием на нашем рынке», — отмечает Вайсберг.
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