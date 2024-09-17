«А кто праздник хотел?»: выпускники детского дома устраивают вечеринку в тизерном трейлере «Королевства»

В сети появился тизерный трейлер драмы «Королевство» режиссера Татьяны Рахмановой. Картина является лауреатом фестиваля «Маяк» в номинациях «Лучший дебют» и «Лучшая операторская работа» (Алишер Хамидходжаев). Фильм производства компании «СТВ ЛАБ» выпустит на большие экраны кинопрокатная компания «К24» 3 октября.
По сюжету подростки отмечают выпуск из детского дома, спуская за два дня все свои деньги. Они арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздник должен продолжаться: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм, ребята не собираются покидать коттедж. Они ждут, что все скоро закончится, и наступит рассвет.
«Несколько лет назад я случайно оказалась в фонде "Апрель", который помогает выпускникам детских домов, и мне там рассказали, как проходят выпускные. Для тех, кто провел в учреждении всю жизнь, это первый день свободы — самый счастливый, и они стараются прожить его на всю катушку. Я рассказала об этом моим продюсерам Маше Маевской и Лере Мостовой, и они сразу решили мне помочь. Герои фильма в большинстве своем — документальные, коллизия, в которую они помещены — игровая. Началось все именно с выпускного. Я подумала: как круто не показывать несчастную жизнь сирот, а показать их в момент наивысшего счастья. Один счастливый день», — говорит режиссер.
фото: Кинопрокатная компания «К24»
Не отступающая ни на шаг камера передает витальность подростков, их жажду новых впечатлений здесь и сейчас. Сверхкрупные планы Алишера Хамидходжаева фиксируют каждую эмоцию – от эйфории до отчаяния. «Алишер так снял их портреты, что у меня каждый раз перехватывает дыхание. Лицо заполняет весь кадр, ничего нет на свете кроме лица, это так просто, но кто бы еще осмелился так снять?» – добавляет Татьяна Рахманова.
В картине играют Игорь Филиппов, Иван Решетняк, Дарья Каширина, Полина Гурьянова, Даниил Стриганов, Алексей Нилов, Елизавета Лобачева, Андрей Ильин и Станислав Шадчин. Практически все исполнители главных ролей – это реальные выпускники детских домов, за исключением двух молодых профессиональных актеров – Ивана Решетняка и Дарьи Кашириной. Съемочная группа и герои фильма продолжают общаться и дружить. Кто-то из ребят женился, кто-то поступил в училище, они работают на стройке, в магазинах, но съемки в настоящем фильме, конечно, отразились на них, и почти все герои «Королевства» мечтают продолжать работать в кино.
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