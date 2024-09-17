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Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод»

17 сентября
2024 год

Новости кино >>
17 сентября 2024

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Метод». Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска, где и состоится премьера проекта в 2025 году.

Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Никита Кологривый сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими серийными убийцами под руководством следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский). По сюжету после событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера (Анна Савранская) — ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?

«Мой герой заставляет всех остальных действовать, он двигатель команды. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок — не хотел бы я таким быть», — говорит актер.

Над новым сезоном работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. За производство отвечают Плюс Студия и Zoom Production на основе формата, созданного компанией «Среда». Продюсерами проекта выступают Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев.
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Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» фотографии
Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» фотографии
Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» фотографии
Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» фотографии
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