Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод»

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Метод». Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска, где и состоится премьера проекта в 2025 году.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Никита Кологривый сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими серийными убийцами под руководством следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский). По сюжету после событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера (Анна Савранская) — ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?
«Мой герой заставляет всех остальных действовать, он двигатель команды. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок — не хотел бы я таким быть», — говорит актер.
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