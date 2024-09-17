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Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября

17 сентября
2024 год

Новости кино >>
17 сентября 2024

Премьера криминальной комедии «Дино» от компании Good Story Media состоится 30 сентября на ТНТ. Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин и Любовь Толкалина, а режиссерское кресло занял дебютант Тимофей Шарипов, сообщает пресс-служба телеканала.

Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября
фото: пресс-служба ТНТ

Бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств герой вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии», но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни. По словам авторов, «Дино» — это история о попытке человека снова пройти свой путь, чтобы в итоге совершить правильный выбор. Главному герою придется столкнуться как с современными реалиями, там и с реликтовыми 90-ми, которые где-то адаптировались, где-то зачахли, но все равно «глубоко пустили корни в нашу действительность». А Дино, как проводнику между этими двумя мирами, ещё раз придется пройти проверку своих жизненных принципов.

«Мой герой – человек принципов, но застрявший в прошлом. Он так и не прожил его, и в поэтому пытается сделать сейчас. В каком-то смысле он старается повзрослеть, отцепиться от воспоминаний, покончить со своей старой жизнью. Мне кажется, что в чем-то он похож на самурая, эдакого ронина», — говорит Алексей Розин.

Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября
фото: пресс-служба ТНТ

Сериал «Дино» состоит из 17 получасовых эпизодов. На старте сезона главный герой в каждой из серий будет пытаться выбивать долги из одного из представителей «кровавых девяностых», однако по мере развития сюжета история будет раскрываться по-новому и усложняться.

«Для меня это история про отношение к миру. Дино – это человек, который запрыгнул из девяностых в современность будто на машине времени. На первый взгляд кажется, что концепт в том, что динозавр из девяностых вдруг попал в наше классное время, и выглядит в нем смешно и неуместно. Но у нашего героя есть такие черты характера, которые показывают, что именно он как раз в адеквате, а мир вокруг сходит с ума даже больше, чем раньше», — добавляет режиссер.

В качестве креативного продюсера и соавтора сценария проекта выступил Алексей Иванов, известный по работе над первыми двумя сезонами сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В сериале также играют Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков и другие.
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Алексей Розин и Любовь Толкалина снимаются в криминальной комедии о наследии 90-х
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Артур БесчастныйОлег ВасильковВсеволод ВолодинАндрей ГальченкоАлексей Иванов (XII)Елизавета КононоваАлексей РозинЛюбовь ТолкалинаЕкатерина ХомчукТимофей Шарипов
фильмы
ДиноМир! Дружба! Жвачка!

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Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября фотографии
Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября фотографии
Криминальная комедия «Дино» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной выйдет 30 сентября фотографии
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