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Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо»

17 сентября
2024 год

Новости кино >>
17 сентября 2024
Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер криминальной мелодрамы «Эль Русо» режиссёра Сергея МокрицкогоПервый Оскар»).

«Эль Русо»

Сюжет разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня – русская староверка – отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому – русскому эмигранту Павлу, который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.

Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо»

Ведущие роли в картине исполнили Светлана Иванова, Семён Серзин, Нил Бугаев, Борис Каморзин, Марина Ворожищева, Никита Тезин, Евгений Серзин и Максим Севриновский. Съёмки сериала проходили в Аргентине.

Премьера мелодрамы «Эль Русо» состоится на PREMIER 3 октября. Все серии выйдут одновременно.
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Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо» фотографии
Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо» фотографии
Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо» фотографии
Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо» фотографии
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