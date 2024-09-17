Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо»

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Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты

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Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи»

Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром

«Это был тотальный провал»: Даниил Воробьёв о потере роли в иностранном сериале

57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвёртый раз

На малой сцене показывают спектакль молодого режиссера из Китая

Обида-беда: почти чеховская комедия «Я не убивала своего мужа» в Театре Наций

Екатерина Семенова, Дмитрий Орлов и Дарья Фекленко заселятся в гостиницу Алены Хмельницкой

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Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви