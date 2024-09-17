Светлана Иванова и Семён Серзин выживают в Аргентине в трейлере сериала «Эль Русо»

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер криминальной мелодрамы «Эль Русо
» режиссёра Сергея Мокрицкого
(«Первый Оскар
»).
«Эль Русо»
Сюжет разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня – русская староверка – отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому – русскому эмигранту Павлу, который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.
Ведущие роли в картине исполнили Светлана Иванова
, Семён Серзин
, Нил Бугаев
, Борис Каморзин
, Марина Ворожищева
, Никита Тезин
, Евгений Серзин
и Максим Севриновский
. Съёмки сериала проходили в Аргентине.
Премьера мелодрамы «Эль Русо
» состоится на PREMIER 3 октября. Все серии выйдут одновременно.
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