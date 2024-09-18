«Вы — наша надежда»: Софью Аржаных и Дениса Косикова готовят к миссии в трейлере «Подростков в космосе»

События разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
По словам Николая Шрайбера, сыгравшего главу Космодрома, руководителя космической миссии Славина, «сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам "Подростков в космосе" удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь "Голодных игр" и киберпанка».
Одним из главных героев заявлен Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Им предстоит объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете.
«Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир. Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в "Учебном центре курсантов". Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу», — поделился Святослав Рогожан, исполнивший роль Романа, одного из курсантов космического колледжа.
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