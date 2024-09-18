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Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

18 сентября
2024 год

Новости кино >>
18 сентября 2024
В Москве подошли к концу съемки новых серий многосерийного детектива «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой, Александром Балуевым, Ириной Таранник, Александром Резалиным, Сергеем Перегудовым, Ириной Чериченко и Серафимой Соловьевой. Режиссером выступает Марат Ким. Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В третьем сезоне пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна (Яковлева) и бывший судья Холодов (Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив. Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

«На этом проекте у меня грандиозная партнерша – собака по кличке Прима, и я каждый раз жду встречи с ней. В этом году она стала мамой, с чем мы всей группой ее и поздравляем. Но поскольку интерес к этому сериалу высок, мы попросили Приму следующих детишек рожать через время. Всем нам приятно, что "Дама с собачкой" так полюбилась зрителям. В новых сериях некоторых персонажей ждут тяжелые испытания – не буду раскрывать тайны. Но это жизнь, и она продолжается. А аналитические способности моей Агаты Денисовны только преумножаются», — рассказала Елена Яковлева.
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№ 1
Ангелина_Сокол   18.09.2024 - 11:12
Сейчас досматриваю второй сезон сериала и уже в предвкушении третьего. Яковлева - одна из моих любимых актрис, знакома ещё с сериала "Каменская". Здесь же её роль такая же грандиозная и значимая,... читать далее>>
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Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой фотографии
Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой фотографии
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