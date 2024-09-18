Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

В третьем сезоне пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна (Яковлева) и бывший судья Холодов (Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив. Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.
«На этом проекте у меня грандиозная партнерша – собака по кличке Прима, и я каждый раз жду встречи с ней. В этом году она стала мамой, с чем мы всей группой ее и поздравляем. Но поскольку интерес к этому сериалу высок, мы попросили Приму следующих детишек рожать через время. Всем нам приятно, что "Дама с собачкой" так полюбилась зрителям. В новых сериях некоторых персонажей ждут тяжелые испытания – не буду раскрывать тайны. Но это жизнь, и она продолжается. А аналитические способности моей Агаты Денисовны только преумножаются», — рассказала Елена Яковлева.
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