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Никита Ефремов отправится на Полярный Урал

18 сентября
2024 год

Новости кино >>
18 сентября 2024
Начались съемки мистического триллера Владимира Головнева «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым и Евгенией Манджиевой. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской киностудии», отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства ЯНАО и кинопрокатной компании «Вольга».

Никита Ефремов отправится на Полярный Урал
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По сюжету, послушник Федор (Ефремов) сопровождает отца Петра в официальной миссии на Полярный Урал. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады. «Мой персонаж – послушник, который проходит некую инициацию из мальчика в мужчину. При этом сюжет балансирует на грани жизни и смерти героя, ставки нереально высоки. Съемки проходят в Ямало-ненецком автономном округе, в тундре, в полу-экстремальных условиях. Пока нам благоволит вся природа вокруг, но скоро начнется похолодание. Съемочная команда "Свердловской киностудии" очень сплоченная и мне приятно стать ее частью. Мы снимаем кадры, где ситуация не повторится, и у нас есть всего один шанс поймать нужный кадр. Получается очень живая, аутентичная, достоверная картина, которая заинтересует зрителей своей правдой», — рассказал Никита Ефремов.

Для режиссера и сценариста картины Владимира Головнева это полнометражный игровой дебют. По словам постановщика, в фильме очень много личного опыта и воспоминаний – его отец, этнограф, директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев, брал сына в экспедиции на Крайний Север, где мальчик и знакомился с бытом и верованиями малых народов. «Фильм необычен с разных точек зрения. Он рассказывает историю, базирующуюся на мифологии народов Крайнего Севера. Мы снимаем фактически на краю земли, на Ямале. У нас много настоящего в кадре – это стадо оленей в три тысячи голов, чумы, ненцы. Все это еще раз подчеркивает реальность мира фильма», — говорит Головнев.

Никита Ефремов отправится на Полярный Урал
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

Роль опасной и прекрасной Ватане сыграет Евгения Манджиева. Чтобы найти актеров на роли местных жителей, создатели ленты специально проводили на Ямале открытый кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Роль бабки Ели сыграет исполнительница фольклорных произведений на ненецком и хантыйском языках Тамара Куйбина. Других жителей стойбища воплотят якутские актеры Герасим Васильев (Нгытырма) и Георгий Бессонов (Сергей). Съемки пройдут в окрестностях города Лабытнанги, а завершатся они в середине октября этого года.

«Я надеюсь, что картина получится обязательной к просмотру. Все данные для этого — режиссер, актерской ансамбль, оператор и художник, а, главное, высказывание в тексте — у нее есть», — считает продюсер и соавтор сценария Евгений Григорьев.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   18.09.2024 - 14:34
Хочется увидеть Ефремова в какой-то комедии. Честно сказать, достали эти серъёзные фильмы про трудности повседневных реалий. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Никита Ефремов отправится на Полярный Урал фотографии
Никита Ефремов отправится на Полярный Урал фотографии
Никита Ефремов отправится на Полярный Урал фотографии
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