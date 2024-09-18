Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок»

В первом сезоне подобное камео досталось футбольному комментатору Георгию Черданцеву, который вживую прокомментировал матч между казаками из разных станиц.
В продолжении сериала в наше время вслед за главным героем Степой попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, Степину новую подругу. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Теперь главному герою предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых.
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