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Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок»

18 сентября
2024 год

Новости кино >>
18 сентября 2024
Александр Загорский получил небольшое камео во втором сезоне исторической комедии Сергея Светлакова «Казачок». Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, ринг-анонсер примерил на себя одежду казака.

Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В первом сезоне подобное камео досталось футбольному комментатору Георгию Черданцеву, который вживую прокомментировал матч между казаками из разных станиц.

В продолжении сериала в наше время вслед за главным героем Степой попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в XVII век Марию, Степину новую подругу. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Теперь главному герою предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых.

Читать рецензию «Казачок»: Холоп, да не тот

Съемки новых серий «Казачка» продолжаются.
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№ 1
Yanina Sokolova   18.09.2024 - 14:31
Вылитый казак, усы ему очень идут. Не хватает только лысины и чуба, недоработка гримёров. читать далее>>
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Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок» фотографии
Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок» фотографии
Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок» фотографии
Александр Загорский примерил одежду казака во втором сезоне комедии «Казачок» фотографии
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