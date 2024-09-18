На платформе «Смотрим» выйдет мелодрама «Цвет граната» с Анатолием Руденко

По сюжету в поисках отца, которого никогда не видела, Марина (Дворянская) отправляется в Турцию. Перед тем как умереть, мама называет ей его имя. Девушка как две капли воды похожа на свою мать, и Салих (Пынар) сразу верит, что перед ним – родная дочь. Хотя его приемный сын Исмаил (Экши) уверен, что Марина авантюристка, он все же не может противиться страсти, вспыхнувшей между ним и девушкой. Влюбленные проводят вместе ночь, но вскоре Исмаил обвиняет ее в покушении на отца. Оскорбленная его предательством, Марина вынуждена бежать, скрываясь от полиции.
«Цвет граната»
«У нас получилась очень увлекательная картина. Зрителей ждет история любви, взаимоотношений поколений. Она еще и о том, что дети идут по стопам своих родителей и наступают на те же грабли. У нас подобрался отличный актерский состав. У турецких артистов такие мощные мужские роли: у Али Пынара и Батухана Экши получился идеальный тандем! Я работал с ними впервые, а вот с Анатолием Руденко – уже третий проект подряд, мы с ним сроднились. Меня поразила своей отдачей и наша главная героиня – Анастасия Дворянская. Я был впечатлен, когда ради красивого кадра она нырнула в ледяной бассейн и отыграла великолепно», — рассказал режиссер Егор Баринов.
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