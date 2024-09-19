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Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024

С прошедшего в минувшее воскресенье фестиваля Aniplex Online Fest продолжают сыпаться новости: студия Project No.9Маленькая сэмпай с моей работы», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком») выпустила первый трейлер «Карты детектива Такао Амэку». Аниме-сериал основан на цикле медицинских детективов, написанных практикующим врачом Микито Тинэном. Премьера намечена на январь 2025-го.


Череда загадочных смертей в диагностическом отделении больницы общего профиля Тэникай ставит в тупик сотрудников правоохранительных органов. За дело берется гениальная врачевательница с синдромом саванта Такао Амэку, которая может дать фору любому сыщику (с дипломом, жетоном — и без). Раскрывать запутанные дела ей помогает интерн Ю Таканаси.

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Руководит проектом Кадзуя ИватаЛюбовь после мирового господства», «Твоя апрельская ложь»), сценарий пишут Сатору СугидзаваНизкоуровневый персонаж Томодзаки», «Маленькая девочка-президент») и Юко КакихараМоя подруга — они», «Патруль времени Бона»), а за чардиз отвечает Юка ТакасинаИсюра», «Эйр Гир: Разрывая небеса»). Оригинальный дизайн персонажей — дело рук художницы Нойдзи ИтоИная», «Исчезновение Харухи Судзумии»).

Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача

Аянэ Сакура (Рэн Саёнджи из сериала «MF Призрак», Минами Фуюки из «Досанко-гяру чудо как милы»), озвучивающая протагонистку, так описала творческий процесс: «Ранее я читала этот медицинский триллер по совету поклонников и даже не предполагала, что его вскоре экранизируют. И, разумеется, я даже не мечтала получить роль главной героини. Увидеть мир Такао на экране было потрясающим опытом. Мы приготовили несколько уникальных элементов, воплотить которые можно лишь в формате аниме. Процесс записи голосовой дорожки был непростым — приходилось постоянно оперировать профессиональной терминологией — и в то же время невероятно увлекательным: ведь я должна была вдохнуть жизнь в персонажа Такао. Жду не дождусь, когда вы сможете сами оценить сериал».

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Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача фотографии
Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача фотографии
Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача фотографии
Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача фотографии
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