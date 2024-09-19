Хаус в юбке: трейлер медицинского триллера «Карта детектива Такао Амэку» по романам практикующего врача

С прошедшего в минувшее воскресенье фестиваля Aniplex Online Fest
продолжают сыпаться новости: студия Project No.9
(«Маленькая сэмпай с моей работы
», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
») выпустила первый трейлер «Карты детектива Такао Амэку
». Аниме-сериал основан на цикле медицинских детективов, написанных практикующим врачом Микито Тинэном
. Премьера намечена на январь 2025-го.
Череда загадочных смертей в диагностическом отделении больницы общего профиля Тэникай ставит в тупик сотрудников правоохранительных органов. За дело берется гениальная врачевательница с синдромом саванта
Такао Амэку, которая может дать фору любому сыщику (с дипломом, жетоном — и без). Раскрывать запутанные дела ей помогает интерн Ю Таканаси.
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Одаренная травница и клубки дворцовых интриг в «Монологе фармацевта»
Руководит проектом Кадзуя Ивата
(«Любовь после мирового господства
», «Твоя апрельская ложь
»), сценарий пишут Сатору Сугидзава
(«Низкоуровневый персонаж Томодзаки
», «Маленькая девочка-президент
») и Юко Какихара
(«Моя подруга — они
», «Патруль времени Бона
»), а за чардиз отвечает Юка Такасина
(«Исюра
», «Эйр Гир: Разрывая небеса
»). Оригинальный дизайн персонажей — дело рук художницы Нойдзи Ито
(«Иная
», «Исчезновение Харухи Судзумии
»).
Аянэ Сакура
(Рэн Саёнджи
из сериала «MF Призрак
», Минами Фуюки
из «Досанко-гяру чудо как милы
»), озвучивающая протагонистку, так описала творческий процесс: «Ранее я читала этот медицинский триллер по совету поклонников и даже не предполагала, что его вскоре экранизируют. И, разумеется, я даже не мечтала получить роль главной героини. Увидеть мир Такао на экране было потрясающим опытом. Мы приготовили несколько уникальных элементов, воплотить которые можно лишь в формате аниме. Процесс записи голосовой дорожки был непростым — приходилось постоянно оперировать профессиональной терминологией — и в то же время невероятно увлекательным: ведь я должна была вдохнуть жизнь в персонажа Такао. Жду не дождусь, когда вы сможете сами оценить сериал
».
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