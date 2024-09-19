Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» представил программу. В основной конкурс вошли девять картин, сообщает пресс-служба смотра, который пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике.

«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»
фото: кадр из фильма «Кончится лето»

В основном конкурсе будут представлены следующие картины: фильм-сказка о жизни печницы на Севере «Агния» режиссера Павлы Стратулат, лента о противостоянии руководительницы детского хора директора музыкальной школы в якутском городе «Белый пароход» Инги Шепелевой, картина «Вечная зима» Николая Ларионова — о семье, которую разделила трагедия. Также в программе «Джекпот» Александра Ханта — фильм о случайных деньгах; «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко — история о призраке в кинотеатре и пропавшем мальчике; «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева — криминальная драма о том, как один необдуманный поступок может перевернуть жизнь твоих близких. Кроме того, в конкурсе заявлены исторический фильм «На этой земле» Ренаты Джало, картина о взрослении и умении прощать «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой, а также история о столкновении русского и немецкого менталитетов «Пепел и доломит» Томы Селивановой.

«Программа второй редакции фестиваля "Маяк" — своеобразный каталог актуального российского кино в диапазоне от медитаций на тему "русской жизни" до мета-кино о кино. Само собой получилось так, что основной ее массив сформировали первые работы уже сложившихся кинематографических авторов. Если это и дебюты, то выполненные очень уверенной, крепкой рукой. Средний возраст участника конкурса – 37 лет. А если включить в эту занимательную арифметику участников короткометражного конкурса, с которым мы дебютируем в этом году, то и того меньше. Также сам собой сложился у нас и гендерный паритет — то, о чем только мечтают крупные международные фестивали: из 10 участвующих в основном конкурсе режиссеров у нас ровно 5 девушек», — отмечает программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.

В конкурсе короткометражных фильмов представлены ленты «6.21» Сергея Рамза, «Возвращение» Светы Владимировой, «Гимн чуме» режиссерского коллектива «Атака51», «Клок» Лианы Сукиасян, «Спасение» Никиты Добрынина, «Хребет» Кристины Пановой и «Эфир» Николая Суходолова. Куратором конкурса короткого метра выступает Андрей Щиголев, а продюсером смотра является Антон Малышев. Фестиваль откроет фильм «Анора» Шона Бэйкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Также вне конкурса покажут картину «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе. В программе возможны дополнения и изменения.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   19.09.2024 - 13:51
Неплохая возможность для молодых режиссёров стартануть и показать себя. Но судя по киношному опыту, мало кому удаётся это с первого раза. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Анора» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым откроет фестиваль «Маяк»
Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» с Марком Эйдельштейном выйдет в российский прокат
«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае
Брайтон-бич слезам не верит: почему «Анора» Шона Бейкера победила на Каннском кинофестивале
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
персоны
Зака АбдрахмановаМаксим АрбугаевБакур БакурадзеЮра БорисовШон БэйкерРената ДжалоНикита ДобрынинНиколай Ларионов (IV)Антон МалышевВладимир МункуевМайки МэдисонСергей РамзТома СеливановаПавла СтратулатСтас ТыркинАлександр ХантИлья ХотиненкоМарк Эйдельштейн
фильмы
777АгнияАнораБелый пароходВечная зимаКинопленка N8Кончится летоПапа умер в субботуПепел и доломитСнег в моем дворе

фотографии >>
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка» фотографии
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка» фотографии
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Бурлака
15 сентября ушёл из жизни кинооператор Леонид Бурлака.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Анастасия Балякина
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Рикардо Кортез
Алессандра Мартинес
Хосе Суарес
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен