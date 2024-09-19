«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»

«Программа второй редакции фестиваля "Маяк" — своеобразный каталог актуального российского кино в диапазоне от медитаций на тему "русской жизни" до мета-кино о кино. Само собой получилось так, что основной ее массив сформировали первые работы уже сложившихся кинематографических авторов. Если это и дебюты, то выполненные очень уверенной, крепкой рукой. Средний возраст участника конкурса – 37 лет. А если включить в эту занимательную арифметику участников короткометражного конкурса, с которым мы дебютируем в этом году, то и того меньше. Также сам собой сложился у нас и гендерный паритет — то, о чем только мечтают крупные международные фестивали: из 10 участвующих в основном конкурсе режиссеров у нас ровно 5 девушек», — отмечает программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.
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