Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году

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Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер

В российский прокат фильм выпустит компания «Вольга»

Экранизация Стивена Кинга «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном победила на кинофестивале в Торонто

От пса Баскервилей до секретных разработок военных

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

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Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется»

Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения