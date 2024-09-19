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Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году. 47-й ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр «Октябрь», сообщает пресс-служба ММКФ.

Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году
фото: соцсети фестиваля

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 47-го ММКФ сообщат позднее.

46-й ММКФ посетили 39 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 56 стран. Международное жюри вручило главный приз фильму «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар). Основные фестивальные награды ММКФ — «Золотой Святой Георгий», «Серебряный Святой Георгий», специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» и «Верю. Константин Станиславский».
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