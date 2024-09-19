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Марк Эйдельштейн и Никита Павленко открыли подпольную лабораторию в сериале «Фарма»

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые два эпизода сериала «Фарма». Главные роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн и Никита Павленко, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Марк Эйдельштейн и Никита Павленко открыли подпольную лабораторию в сериале «Фарма»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета нового сериала – Антон Павлов, которому недавно исполнилось 18 лет. Он только вступил во взрослую жизнь и уже пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди. Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек. Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход. Миха находит способ самостоятельно изготовить лекарство и с помощью разношерстной компании друзей создает подпольную лабораторию. Вместе они стараются спасти жизнь Антону и одновременно решают собственные проблемы, которые подкидывает им жизнь.

Режиссером проекта, который был снят PREMIER совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат», выступает Мария Кравченко. В сериале также снимаются Арам Вардеванян, София Самсонова, Александр Головин, Сергей Гилев, Светлана Степанковская, Олег Васильков, Карен Бадалов и другие.
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Карэн БадаловАрам ВардеванянОлег ВасильковСергей ГилёвАлександр ГоловинМария Кравченко (II)Никита ПавленкоСофия Самсонова (II)Светлана СтепанковскаяМарк Эйдельштейн
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