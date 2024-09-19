Марк Эйдельштейн и Никита Павленко открыли подпольную лабораторию в сериале «Фарма»

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Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи»

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов