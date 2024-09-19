Марк Эйдельштейн и Никита Павленко открыли подпольную лабораторию в сериале «Фарма»

В центре сюжета нового сериала – Антон Павлов, которому недавно исполнилось 18 лет. Он только вступил во взрослую жизнь и уже пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди. Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек. Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход. Миха находит способ самостоятельно изготовить лекарство и с помощью разношерстной компании друзей создает подпольную лабораторию. Вместе они стараются спасти жизнь Антону и одновременно решают собственные проблемы, которые подкидывает им жизнь.
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