IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар»

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На платформе «Смотрим» выйдет мелодрама «Цвет граната» с Анатолием Руденко

Проект о детях с уникальными способностями покажет СТС

Фэнтези с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой «Наследники. Дар крови» стартует в середине октября

В ночь с 17 на 18 сентября, 01:00, viju TV1000 action

Егор Крид застрянет в лифте в психологическом триллере «Вниз»

Телеканалы и платформы готовят премьеры и продолжения популярных проектов

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов