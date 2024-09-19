IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар»

В столичном кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялось открытие Московского Курдского Кинофестиваля, который проходит уже в четвертый раз. Зрители за пять фестивальных дней смогут познакомиться с многообразием курдского кинематографа и погрузиться в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов этого народа. Смотр продлится до 22 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба смотра
Открыл фестиваль фильм «Синджар» режиссера Анны М. Бофаруль, которая лично представила свою картину. Она отметила, что очень тронута тем, что впервые представляет свой фильм в Москве. Лента посвящена событиям 2014 года, когда ИГИЛ вторгся в Синджар, чтобы устроить геноцид. Одна из героинь попадает в рабство вместе с тремя своими детьми, другая сбегает и пытается вернуться домой. А третья ищет в Барселоне своего пропавшего сына. Картина расскажет, как далеко зайдут эти женщины, чтобы спасти тех, кого они любят.
В конкурс художественного кино фестиваля вошли шесть полнометражных фильмов, в документальный конкурс — восемь картин, в короткометражной секции заявлены 15 художественных и 9 документальных лент. Основной площадкой фестиваля станут кинотеатры сети сети «Москино». Кроме того, 21 сентября в пространстве Lumiere Hall пройдет Ночь Курдского кино.
Выбирать лучший полнометражный художественный фильм будут российский режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова, актриса и режиссер Лянка Грыу, а возглавляет жюри генеральный продюсер игровых и документальных картин и сериалов Максим Добромыслов. В жюри полнометражного документального конкурса вошли журналист и режиссер Мизгин Арсалан (Великобритания) и журналист и режиссер Томас Сидерис (Греция). Председательствует в жюри режиссер, сценарист, продюсер игрового и документального кино, создатель и руководитель кинокомпании «Студия Автор» Иван Болотников (Россия).
фото: пресс-служба смотра
Короткометражный документальный конкурс будут оценивать режиссер и сценарист Шеро Хинде из Сирии, а также актриса Ругеш Киричи из Турции. Жюри будет работать под председательством режиссера монтажа Логмана Соханвера из Ирана. Конкурс короткометражных художественных фильмов в этом году будут оценивать режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия, Ирак), продюсер, режиссер Фекри Бароши (Курдистан, Ирак). Председателем жюри выступает генеральный продюсер кинокомпании «Телесто», заслуженный деятель искусств республики Дагестан Елена Гликман.
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