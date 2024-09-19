Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар»

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024
В столичном кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялось открытие Московского Курдского Кинофестиваля, который проходит уже в четвертый раз. Зрители за пять фестивальных дней смогут познакомиться с многообразием курдского кинематографа и погрузиться в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов этого народа. Смотр продлится до 22 сентября, сообщает пресс-служба фестиваля.

IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар»
фото: пресс-служба смотра

Открыл фестиваль фильм «Синджар» режиссера Анны М. Бофаруль, которая лично представила свою картину. Она отметила, что очень тронута тем, что впервые представляет свой фильм в Москве. Лента посвящена событиям 2014 года, когда ИГИЛ вторгся в Синджар, чтобы устроить геноцид. Одна из героинь попадает в рабство вместе с тремя своими детьми, другая сбегает и пытается вернуться домой. А третья ищет в Барселоне своего пропавшего сына. Картина расскажет, как далеко зайдут эти женщины, чтобы спасти тех, кого они любят.

В конкурс художественного кино фестиваля вошли шесть полнометражных фильмов, в документальный конкурс — восемь картин, в короткометражной секции заявлены 15 художественных и 9 документальных лент. Основной площадкой фестиваля станут кинотеатры сети сети «Москино». Кроме того, 21 сентября в пространстве Lumiere Hall пройдет Ночь Курдского кино.

Выбирать лучший полнометражный художественный фильм будут российский режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова, актриса и режиссер Лянка Грыу, а возглавляет жюри генеральный продюсер игровых и документальных картин и сериалов Максим Добромыслов. В жюри полнометражного документального конкурса вошли журналист и режиссер Мизгин Арсалан (Великобритания) и журналист и режиссер Томас Сидерис (Греция). Председательствует в жюри режиссер, сценарист, продюсер игрового и документального кино, создатель и руководитель кинокомпании «Студия Автор» Иван Болотников (Россия).

IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар»
фото: пресс-служба смотра

Короткометражный документальный конкурс будут оценивать режиссер и сценарист Шеро Хинде из Сирии, а также актриса Ругеш Киричи из Турции. Жюри будет работать под председательством режиссера монтажа Логмана Соханвера из Ирана. Конкурс короткометражных художественных фильмов в этом году будут оценивать режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия, Ирак), продюсер, режиссер Фекри Бароши (Курдистан, Ирак). Председателем жюри выступает генеральный продюсер кинокомпании «Телесто», заслуженный деятель искусств республики Дагестан Елена Гликман.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Основной площадкой Четвертого Московского Курдского кинофестиваля послужит сеть кинотеатров «Москино»
Ангелина Никонова, Лянка Грыу и Елена Гликман вошли в состав жюри Московского Курдского Кинофестиваля
«Я – проводник»: Лянка Грыу об авторских тренингах
персоны
Иван БолотниковЕлена ГликманЛянка ГрыуМаксим ДобромысловАнгелина Никонова

фотографии >>
IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар» фотографии
IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар» фотографии
IV Московский Курдский кинофестиваль открылся фильмом «Синджар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Бурлака
15 сентября ушёл из жизни кинооператор Леонид Бурлака.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Анастасия Балякина
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Рикардо Кортез
Алессандра Мартинес
Хосе Суарес
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Знакомство родителей
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен