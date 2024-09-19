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Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024
В Москве стартовали съемки комедии с Виталией Корниенко «Одна дома. Великолепная пятерка». Режиссером картины производства кинокомпании «Берг Саунд» выступил Руслан Паушу, который также значится автором сценария вместе с Дарьей Орловой, уточняет пресс-служба проекта.

Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»
фото: пресс-служба проекта

«Одна дома. Великолепная пятерка» — продолжение истории о девочке Стефании. Первая часть фильма вошла в тройку самых популярных проектов российских онлайн-кинотеатров за период прошедших новогодних каникул. Картина также получила специальный грант правительства Москвы за лучшее представление столицы в российском кино за 2023 год.

«Если кино так хорошо смотрят, у него должно быть продолжение. Это правило многих подобных франшиз, и оно сработало и в случае с проектом "Одна дома". Второй фильм — абсолютно самостоятельное произведение: с новым сюжетом и героями. Поэтому он будет интересен даже тем зрителям, кто не видел первую часть», — поделился продюсер Константин Елкин. Также продюсером картины выступает Михаил Погосов.

После событий первой части фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.

Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»
фото: пресс-служба проекта

«Хочу поделиться с вами новостью, что мы снимаем продолжение всеми полюбившейся картины "Одна дома". Моя героиня Стефания начинает сниматься в кино и вести блог о том, как проходят съемочные дни. Но на площадке происходит не только волшебство кино, но приключения с похищением героев и погонями! "Одна дома. Великолепная пятерка" — это добрая семейная комедия, которая зарядит позитивом, погрузит в необычную атмосферу», — добавляет Виталия Корниенко.

Также в фильме появятся Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Илья Малаков и другие.
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№ 2
Весне дорогу!   19.09.2024 - 21:01
Наконец-то Вита выросла! Надеюсь, учиться после школы пойдет на педагога или врача. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   19.09.2024 - 20:32
Мастерству маленькой актрисы можно только позавидовать. НЕ смотрела ещё фильм, но свою главную роль в сериале Марта девочка сыграла на уровне. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Одна домаОдна дома. Великолепная пятерка

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Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» фотографии
Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» фотографии
Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» фотографии
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