Виталия Корниенко и Михаил Полицеймако играют в новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»

«Одна дома. Великолепная пятерка» — продолжение истории о девочке Стефании. Первая часть фильма вошла в тройку самых популярных проектов российских онлайн-кинотеатров за период прошедших новогодних каникул. Картина также получила специальный грант правительства Москвы за лучшее представление столицы в российском кино за 2023 год.
«Если кино так хорошо смотрят, у него должно быть продолжение. Это правило многих подобных франшиз, и оно сработало и в случае с проектом "Одна дома". Второй фильм — абсолютно самостоятельное произведение: с новым сюжетом и героями. Поэтому он будет интересен даже тем зрителям, кто не видел первую часть», — поделился продюсер Константин Елкин. Также продюсером картины выступает Михаил Погосов.
После событий первой части фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.
фото: пресс-служба проекта
«Хочу поделиться с вами новостью, что мы снимаем продолжение всеми полюбившейся картины "Одна дома". Моя героиня Стефания начинает сниматься в кино и вести блог о том, как проходят съемочные дни. Но на площадке происходит не только волшебство кино, но приключения с похищением героев и погонями! "Одна дома. Великолепная пятерка" — это добрая семейная комедия, которая зарядит позитивом, погрузит в необычную атмосферу», — добавляет Виталия Корниенко.
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