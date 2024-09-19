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Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!»

19 сентября
2024 год

Новости кино >>
19 сентября 2024

В сети появился новый трейлер «глобальной» комедии «Говорит Земля!» режиссёра Евгения КорчагинаЧестный развод. Бенефис»).

«Говорит Земля!». Трейлер №2

Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придётся очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.

Главные роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Никита Дювбанов и другие. Саундтрек к картине записал музыкант Антоха МС.

Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!»

«Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем, — говорит Ирина Горбачева. — Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни. Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?»

На фестивале «Короче» лента «Говорит Земля!» получила специальный приз «За кинематографическую попытку спасти Землю», а также приз от телеканала Россия 1. На большие экраны фильм выйдет 3 октября.
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Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!» фотографии
Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!» фотографии
Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!» фотографии
Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!» фотографии
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