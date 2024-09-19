Всё-таки люди обречены: Антон Филипенко слышит голос планеты в трейлере фильма «Говорит Земля!»

В сети появился новый трейлер «глобальной» комедии «Говорит Земля!
» режиссёра Евгения Корчагина
(«Честный развод. Бенефис
»).
«Говорит Земля!». Трейлер №2
Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придётся очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.
Главные роли в фильме исполнили Антон Филипенко
, Ирина Горбачева
, Степан Девонин
, Елена Подкаминская
, Гоша Куценко
, Александр Пашутин
, Кирилл Каганович
, Никита Дювбанов
и другие. Саундтрек к картине записал музыкант Антоха МС
.
«Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем
, — говорит Ирина Горбачева. — Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни. Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?
»
На фестивале «Короче» лента «Говорит Земля!
» получила специальный приз «За кинематографическую попытку спасти Землю», а также приз от телеканала Россия 1. На большие экраны фильм выйдет 3 октября.
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