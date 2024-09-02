Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару

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Лайфстайл Венеция-2024: Чулпан Хаматова, Григорий Добрыгин и Николь Кидман Премьеры фильмов «Тихая жизнь», «Мария» и «Малышка»

Спутник телезрителя «Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР

Новости кино Самое время говорить правду: Максим Матвеев в трейлере третьего сезона сериала «Триггер» Премьера состоится уже 19 сентября

Обзор сериалов Снова в школу: почему стоит пересмотреть сериал «Первый класс» с Хлыниной, Чиповской и Лядовой Перед 1 сентября вспоминаем об одном из самых ярких сериальных проектов текущего года

Новости кино «Солнце скоро выйдет»: Оксана Акиньшина в трейлере фильма «За слова отвечаю» про инфоцыганку, оказавшуюся в тюрьме В фильме также сыграли Настасья Самбурская и Татьяна Орлова

Новости кино Настасья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу Во втором сезоне сериала «Казачок» ей досталась роль Марины Мнишек

Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии