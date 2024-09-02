Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару

На канале ТВ-3 16 сентября состоится премьера детективного сериала «Лиса» с Олесей Фаттаховой в роли сотрудницы правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала ТВ-3
По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына (Фаттахова) в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом.
«Мне кажется, это история о выборе и силе духа. Ежедневно всем нам приходится решать – поступить честно или так, как легче, сделать свою работу хорошо или «лишь бы уже начальник отстал». Однозначно рекомендую «Лису» всем любителям детективов. Поклонники мелодраматических линий тоже порадуются. А любители мистики и эзотерики получат удовольствие от эпизодов, где героиня использует свой дар, таких моментов у нас тоже много», – говорит Фаттахова.
«Наш проект – это многослойная история, в которой можно найти и детективную составляющую, и мистические элементы. И, конечно, не обойдется без любви. Мне было очень интересно работать над сериалом во многом благодаря нашей прекрасной главной героине. Олеся Фаттахова буквально околдовала всю съемочную команду», – отметил Мурад Алиев.
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