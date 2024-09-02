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Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару

2 сентября
2024 год

Новости кино >>
2 сентября 2024

На канале ТВ-3 16 сентября состоится премьера детективного сериала «Лиса» с Олесей Фаттаховой в роли сотрудницы правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару, сообщает пресс-служба канала.

Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

По сюжету эксперт-криминалист Вера Лисицына (Фаттахова) в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом.

«Мне кажется, это история о выборе и силе духа. Ежедневно всем нам приходится решать – поступить честно или так, как легче, сделать свою работу хорошо или «лишь бы уже начальник отстал». Однозначно рекомендую «Лису» всем любителям детективов. Поклонники мелодраматических линий тоже порадуются. А любители мистики и эзотерики получат удовольствие от эпизодов, где героиня использует свой дар, таких моментов у нас тоже много», – говорит Фаттахова.

Помимо нее в проекте, насчитывающем 24 серии, сыграли Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Веневьева Новицкая, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко и другие. Режиссерами выступили Мурад Алиев и Ольга Новикова.

«Наш проект – это многослойная история, в которой можно найти и детективную составляющую, и мистические элементы. И, конечно, не обойдется без любви. Мне было очень интересно работать над сериалом во многом благодаря нашей прекрасной главной героине. Олеся Фаттахова буквально околдовала всю съемочную команду», – отметил Мурад Алиев.
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Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару фотографии
Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару фотографии
Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару фотографии
Олеся Фаттахова раскроет дела благодаря мистическому дару фотографии
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