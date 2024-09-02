Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова

«С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновения к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» – это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора. Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль – это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю легкость, с которой смотрю на это. И в любом случае у всех причастных к съемкам наших новогодних фильмов есть колоссальная возможность стать частью истории», – говорит Батрутдинов.
Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семену Семеновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства. Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».
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