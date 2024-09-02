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Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова

2 сентября
2024 год

Новости кино >>
2 сентября 2024
Телеканал ТНТ приступил к съемкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова, сообщает пресс-служба канала.

Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновения к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» – это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора. Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль – это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю легкость, с которой смотрю на это. И в любом случае у всех причастных к съемкам наших новогодних фильмов есть колоссальная возможность стать частью истории», – говорит Батрутдинов.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семену Семеновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства. Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Роли контрабандистов сыграют Алексей Воробьев и Максим Лагашкин, также в проекте появится Никита Кологривый. Помимо «бондианы» создатели «Небриллиантовой руки» обещают пиратов, Джокера и Харли Квинн, Брюса Ли, который будет мстить за еду, робота-милицейского, а также отсылки к «Бегущему по лезвию» и «Городу грехов». В музыкальной программе – новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до I need a hero и Skyfall.
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Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова фотографии
Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова фотографии
Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова фотографии
Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова фотографии
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