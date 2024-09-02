Режиссер Илья Ермолов и онлайн-кинотеатр Иви объявили об эксклюзивном сотрудничестве

фото: Съемки сериала "Хирург"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Ермолов подчеркнул, что сотрудничество с онлайн-кинотеатром для него «большая честь и ответственность». Заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин в свою очередь добавил: «Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ — например, триллер «Хирург», который раскроет очень сложную, можно сказать, табуированную тему подпольной трансплантологии».
Сюжет сериала «Хирург» (предыдущее название – «Хищники») разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.
В первой представленной из него сцене зрители увидят, что подталкивает простых людей по собственной воле связаться с опасным миром «черной» трансплантологии. Для одних это способ спасти близких, для других — заработать деньги и обрести лучшую жизнь, а для одной из героинь сериала, Айжан, — закрыть огромные долги сбежавшего мужа.
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