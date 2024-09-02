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Иван Колесников возвращается на Тверскую

2 сентября
2024 год

Новости кино >>
2 сентября 2024
На телеканале НТВ 2 сентября выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева в исполнении Ивана Колесникова «Тверская. Любой ценой», где «противостояние с врагами будут набирать обороты, а неожиданные «подарки» от, казалось бы, главного противника Неретина покажут Соболеву, что есть враги помощнее», сообщает пресс-служба канала.

Иван Колесников возвращается на Тверскую
фото: Пресс-служба НТВ

«Мой герой Иван Соболев – настоящий человек, который работает не ради денег, а ради того, чтобы всё было хорошо и по закону, хотя иногда, чтобы решить какие-то сложные дела, он сам может пренебречь им. С Соболевым у нас одинаковое чувство юмора. Можно сказать, что он близок мне по энергетике. Иван, как и я, готов на любой кипишь и всем сердцем любит свою работу», – говорит исполнитель главной роли.

В продолжении популярного сериала поверженный в финале первого сезона бизнесмен Сергей Неретин (Виталий Кищенко) предлагает Соболеву перемирие и передает ему документы, из которых следует, что в смерти его родителей виновен влиятельный бизнесмен Иван Липранди (Василий Мищенко). Кроме того, выясняется, что киллер, стрелявший в них с Луизой (Лукерья Ильяшенко), убит. Теперь главному герою, помимо прочего, нужно узнать, кто является заказчиком покушения.

Иван Колесников возвращается на Тверскую
фото: Пресс-служба НТВ

«В новом сезоне активно развиваются лирические линии персонажей. Их отношения становятся глубже, интереснее и сложнее. Мою героиню Луизу тоже ждут новые перипетии, она начнёт рассматривать себя не только как адвоката, профессионала, человека, который сконцентрирован на работе, но и как женщину. Она будет примерять на себя образ жены. Одну из самых романтичных сцен мы снимали на крыше гостиницы «Националь». Было невероятно красиво, хоть и холодно», – отмечает актриса Лукерья Ильяшенко.

Еще одной важной целью Соболева становятся поиски заказчика убийства воровского авторитета Папанина по прозвищу Отец (Сергей Сосновский): он принимал участие в судьбе Соболева еще в Новосибирске, всячески помогал в поисках убийц родителей и Соболева и способствовал его продвижению по карьерной лестнице. В поисках его убийцы майору МДВ помогает новый «хозяин», занявший трон Папанина – Ящер (Дмитрий Гизбрехт). Он становится «информационным источником» Соболева в бандитской среде.

«Во втором сезоне сериала «Тверская» всё становится серьёзнее и опаснее. Главный герой вступает в поединок с сильнейшим противником, который использует все методы для достижения своих целей. В этом сезоне много динамики, трюков, драк, слежек, преследований. Команда оперов расследует убийства, подставы, мошенничество, воровство. Соболев защищает свою возлюбленную и в то же время пытается наказать убийцу своих родителей», – подчеркивает режиссер Сергей Краснов.

Иван Колесников возвращается на Тверскую
фото: Пресс-служба НТВ

Разбираясь со своими личными врагами, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и раскрывать самые запутанные дела. А помогает ему верная и дружная команда: немного суровый, но отличный опер, майор МВД Федор Бондарев (Александр Красовский), молодой хипстер, но при этом грамотный опер, капитан Игорь Лазарев (Кирилл Запорожский), а также умный, добрый, порой смешной лейтенант Лев Бернштейн (Виталий Андреев), который с приходом Соболева становится полноценным оперативником, забывая про «сидячую работу» в ОВД.

«Я думаю, сериал «Тверская» цепляет увлекательным сценарием и хорошими актерами. Надеюсь, мы неплохо отработали, и второй сезон будет еще интереснее. В нем много экшена, и еще лучше раскрыты все персонажи. Например, моего героя Федора Бондарева в новых сериях ждут серьезные изменения в семейной жизни», – резюмирует актер Александр Красовский.

«Тверская. Любой ценой». ТВ-ролик №4
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№ 1
Igor D.88   2.09.2024 - 16:07
И правда намутили воды)) читать далее>>
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