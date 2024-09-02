«Мне мужа позлить»: Юлия Снигирь и Денис Шведов в тизер-трейлере сериала «Танго на осколках»

В сети состоялась премьера тизер-трейлера танцевальной мистической мелодрамы онлайн-кинотеатра KION «Танго на осколках» с Юлией Снигирь в роли строгой бизнес-леди Норы, которая после смерти мужа начинает искать путь к себе через танго.
«Танго на осколках». Тизер-трейлер
Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня (Денис Шведов). Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.
фото: Пресс-служба KION
Для роли Норы актриса Юлия Снигирь специально училась танцевать танго, актеров готовила чемпионка мира по сценическому танго и участница множества танцевальных проектов Сагдиана Хамзина, также в сериале принял участие популярный коллектив SoloTango.
Режиссером мистической мелодрамы выступил Сергей Сенцов, до этого снимавший успешные сериалы «1703» и «Престиж», производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».
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