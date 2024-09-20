Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты

Кинопоиск и Плюс Студия представили проекты, которые ждут подписчиков Яндекс Плюса в этом сезоне, а также в 2025-2029 годах. Главным анонсом вечера стало объявление о грядущей экранизации Atomic Heart, одного из самых обсуждаемых игровых релизов в России и мире.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Сценарий по мотивам ретрофутуристической вселенной альтернативного СССР 1950-х, в котором произошло восстание роботов, напишет Роман Кантор. Съемки начнутся в следующем году. Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish, создателем видеоигры.
Кинопоиск также активно продвигает картины, выходящие в кинотеатрах. При поддержке сервиса в этом году выйдут фильмы «Руки вверх!» об одной из самых известных поп-групп в истории России; победитель Каннского кинофестиваля «Анора»; сказочный фильм «Огниво» от создателей «По щучьему велению». В новогодние праздники в кино выйдет семейный блокбастер «Волшебник изумрудного города». В 2025 году кинозрителей ждут комедия «Василий» с Александром Петровым в главной роли, фильм «Где наши деньги?» о трех парнях, ограбивших провинциальный банк, и новый комедийный экшн Гая Ричи «Вне закона». В прокат выйдут и два продолжения оригинальных проектов Кинопоиска: «Мажор в Дубае» и «Король и Шут. Фильм».
фото: пресс-служба Кинопоиска
Также Плюс Студия в ближайшие годы продолжит создавать и расширять для Кинопоиска новые и уже действующие киновселенные. Франшиза по комиксам BUBBLE пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. К уже анонсированной «Фурии» добавится сериал по «Майору Грому». В него войдут материалы фильмов и новые сцены, которые специально снимут для сериала — премьера состоится в 2025 году. После сериала про Игоря Грома выйдут «Фурия», «Бесобой», «Мироходцы», «Экслибриум» и другие проекты BUBBLE Studios.
Новую кинофраншизу Плюс Студия построит вокруг произведений Кира Булычева про Алису Селезневу. В партнерстве с компанией «Водород» и шоураннером Александром Андрющенко Плюс Студия снимет проекты о героях хита российского проката «Сто лет тому вперед», подробности которых раскроет позже.
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