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Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты

20 сентября
2024 год

Новости кино >>
20 сентября 2024
Кинопоиск и Плюс Студия представили проекты, которые ждут подписчиков Яндекс Плюса в этом сезоне, а также в 2025-2029 годах. Главным анонсом вечера стало объявление о грядущей экранизации Atomic Heart, одного из самых обсуждаемых игровых релизов в России и мире.

Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
фото: пресс-служба Кинопоиска

Сценарий по мотивам ретрофутуристической вселенной альтернативного СССР 1950-х, в котором произошло восстание роботов, напишет Роман Кантор. Съемки начнутся в следующем году. Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish, создателем видеоигры.

Кроме того, также стало известно, что «Триггер» с Максимом Матвеевым продлили на четвертый сезон. А уже 26 октября выйдут первые четыре серии проекта Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». В конце года онлайн-кинотеатр покажет сериал-головоломку «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским. Зимой подписчиков Яндекс Плюса ждут авантюрная комедия «Красная поляна» от режиссера и сценариста «Беспринципных» и славянское аниме «Киберслав». На весну 2025 года запланирована премьера мистического фэнтези по мотивам цикла романов Веры Камши «Этерна».

Кинопоиск также активно продвигает картины, выходящие в кинотеатрах. При поддержке сервиса в этом году выйдут фильмы «Руки вверх!» об одной из самых известных поп-групп в истории России; победитель Каннского кинофестиваля «Анора»; сказочный фильм «Огниво» от создателей «По щучьему велению». В новогодние праздники в кино выйдет семейный блокбастер «Волшебник изумрудного города». В 2025 году кинозрителей ждут комедия «Василий» с Александром Петровым в главной роли, фильм «Где наши деньги?» о трех парнях, ограбивших провинциальный банк, и новый комедийный экшн Гая Ричи «Вне закона». В прокат выйдут и два продолжения оригинальных проектов Кинопоиска: «Мажор в Дубае» и «Король и Шут. Фильм».

Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
фото: пресс-служба Кинопоиска

Также Плюс Студия в ближайшие годы продолжит создавать и расширять для Кинопоиска новые и уже действующие киновселенные. Франшиза по комиксам BUBBLE пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. К уже анонсированной «Фурии» добавится сериал по «Майору Грому». В него войдут материалы фильмов и новые сцены, которые специально снимут для сериала — премьера состоится в 2025 году. После сериала про Игоря Грома выйдут «Фурия», «Бесобой», «Мироходцы», «Экслибриум» и другие проекты BUBBLE Studios.

Новую кинофраншизу Плюс Студия построит вокруг произведений Кира Булычева про Алису Селезневу. В партнерстве с компанией «Водород» и шоураннером Александром Андрющенко Плюс Студия снимет проекты о героях хита российского проката «Сто лет тому вперед», подробности которых раскроет позже.

На презентации также сообщили, что в ближайший год выйдут продолжения популярных сериальных франшиз: третий сезон «Метода», специальный эпизод «Кибердеревни», спин-офф «Беспринципные: Непреклонный возраст». Также до конца 2024 года стартуют съемки новых сезонов «Монастыря» и «Кибердеревни». До эфира на ТВ или одновременно с началом телепоказа в онлайн-кинотеатре выйдут «Противостояние», «Павел. Первый и последний», «Казанова 2» (Первый канал); «Куколка», «Князь Андрей» (Россия 1); «Ивановы-Ивановы», «Молодежка», «Мама будет против», «Папины дочки. Новые» (СТС); «Склиф», «Наша Russia», «Небриллиантовая рука» (ТНТ).
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.09.2024 - 14:14
Круто! КП очень удивил и порадовал презентацией новинок и дальнейшими планами развития своего сервиса и вышедших франшиз на ближайшее время. Отличные новости. Ждем... Посмотрим... Заценим! читать далее>>
№ 1
Ug   20.09.2024 - 13:10
О Спойлер ничего :| читать далее>>
Всего сообщений: 2
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