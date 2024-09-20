Падающие машины и мощные взрывы: мост начинает рушиться в отрывке из триллера «В тумане»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из корейского фантастического триллера «В тумане». Сюжет картины, которая вышла в российский прокат 19 сентября, вращается вокруг моста, где из-за плохой видимости происходит крупная авария. Когда мост начинает рушиться, сотни человек оказываются в ловушке.
В тумане людей поджидают и другие опасности: цистерна с ядовитым газом, риск детонации автомобилей, а еще из клеток высвобождаются особо кровожадные собаки, созданные в результате военного эксперимента (их перевозили в строжайшей тайне). Все эти напасти обрушиваются на группу непохожих людей: например, узниками моста оказались чиновник Чха Джон Вон (Ли Сон Гюн), который вез в аэропорт дочь (Ким Су Ан из «Поезда в Пусан»). Дополнительную остроту ситуации придает то, что в стране вот-вот подведут итоги выборов (и это тоже важный сюжет).
фото: Централ Партнершип
В картине режиссера Ким Тхэ Гон также снялись Джи Хун Чу, Ким Хи Вон, Е Су Джон, Пак Чу Хен и Сон-Гын Мун. Премьера фильма-катастрофы произошла на Каннском кинофестивале в секции «Полуночное безумие». Российским дистрибьютором «В тумане» выступает компания «Централ Партнершип».
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